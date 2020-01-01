โทเคโนมิกส์ Kakaxa (KAKAXA)
ข้อมูล Kakaxa (KAKAXA)
$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩
While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin.
So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale.
📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON.
Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool.
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How much are you willing to believe in shit?
Up to 100k TON: 100% TGE.
100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks.
‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back.
Tokenomics:
Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10%
You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏
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โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Kakaxa (KAKAXA)
สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Kakaxa (KAKAXA) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว
โทเคโนมิกส์ Kakaxa (KAKAXA): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Kakaxa (KAKAXA) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นKAKAXA สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น KAKAXA ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ KAKAXA แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น KAKAXAกัน!
การคาดการณ์ราคา KAKAXA
อยากรู้ว่า KAKAXA จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา KAKAXA ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน