ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ X Layer ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ X Layer เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00091
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 20.73M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.431
+0.23%
-1.03%
+13.92%
$ 6.23B
$ 49.94K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 38.46K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998824
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 4.06B
$ 55.66M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.47B
$ 141.03M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999913
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.78B
$ 31.19M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 2.89M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
0.00%
+0.00%
+0.67%
$ 864.83M
$ 4.82K
9
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,552
-0.06%
-0.00%
-1.51%
$ 186.59M
$ 454.28
10
$ 225.78
0.00%
+0.08%
+2.97%
$ 147.57M
$ 267.91
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99985
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 113.26M
$ 1.76M
12
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006227
-0.26%
+0.84%
-6.26%
$ 62.28M
$ 98.76M
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 291.83K
15
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 104.73
-0.03%
-0.02%
+10.76%
$ 21.39M
$ 2.22M
16
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,883.98
+0.10%
+0.00%
+0.62%
$ 17.97M
$ 115.73K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.284398
-0.57%
-0.01%
-8.00%
$ 15.42M
$ 106.58K
18
XDOG
XDOG
XDOG
$ 0.00492833
-0.12%
+0.02%
+18.64%
$ 4.93M
$ 456.91K
19
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL
XSOL
$ 75.14
+0.08%
-0.00%
-1.47%
$ 2.78M
$ 37.88K
20
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.0006039
+0.07%
-0.02%
+10.04%
$ 587.65K
$ 993.99
21
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 225.41
+0.04%
0.00%
+3.02%
$ 425.79K
$ 1.32M
22
Wrapped Tesla xStock
Wrapped Tesla xStock
WTSLAX
$ 342.31
+0.10%
-0.00%
+4.50%
$ 387.62K
$ 20.10M
23
Wrapped Alphabet xStock
Wrapped Alphabet xStock
WGOOGLX
$ 348.9
-0.01%
+0.00%
+1.38%
$ 211.15K
$ 129.50K
24
Wrapped Circle xStock
Wrapped Circle xStock
WCRCLX
$ 72.08
-0.11%
+0.01%
+7.58%
$ 203.28K
$ 3.16K
25
XFROG
XFROG
XFROG
$ 9.50824E-7
0.00%
-3.20%
+8.77%
$ 199.67K
--
26
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStock
WSPCXX
$ 139.75
+0.06%
+0.00%
+2.40%
$ 196.45K
$ 42.27K
27
Wrapped Sandisk Corporation xStock
Wrapped Sandisk Corporation xStock
WSNDKX
$ 1,660.28
+0.05%
+0.01%
+33.93%
$ 176.28K
$ 10.53K
28
Wrapped SK hynix xStock
Wrapped SK hynix xStock
WSKHYX
$ 167.66
-0.04%
+0.00%
+23.73%
$ 113.85K
$ 5.37K
29
DOGSHIT
DOGSHIT
DOGSHIT
$ 1.1E-6
0.00%
-1.90%
+12.02%
$ 66.12K
--
30
DOGFART
DOGFART
DOGFART
$ 1.01E-6
0.00%
+21.20%
+20.75%
$ 50.01K
--
31
Xwawa
Xwawa
XWAWA
$ 4.997E-5
+0.14%
-2.40%
-1.50%
$ 49.98K
--
32
GOUT Coin
GOUT Coin
GOUT COIN
$ 1.56075E-7
0.00%
+24.30%
+24.26%
$ 32.78K
--
33
Banmao
Banmao
BANMAO
$ 2.83E-5
+0.14%
-9.90%
-3.84%
$ 28.31K
--
34
Grodo AI
Grodo AI
GRODO
$ 1.70485E-7
0.00%
-2.90%
+15.77%
$ 16.71K
--
35
OKIE
OKIE
OKIE
$ 1.57E-5
+0.13%
-2.50%
+15.02%
$ 15.71K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ X Layer คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ X Layer เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 35 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $98.81B
โทเค็น ระบบนิเวศ X Layer ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ X Layer ที่ติดตามบน MEXC นั้น GOUT COIN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 24.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ X Layer กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 35 ระบบนิเวศ X Layer ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ X Layer ยอดนิยม รวมถึง USDC, LINK, USDE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ X Layer คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ X Layer ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $98.81B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ X Layer นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง