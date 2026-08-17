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ราคาปัจจุบัน OKX Wrapped SOL วันนี้ คือ 74.99 USD มูลค่าตลาด XSOL เท่ากับ 2,777,466 USD ติดตามการอัปเดตราคา XSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OKX Wrapped SOL วันนี้ คือ 74.99 USD มูลค่าตลาด XSOL เท่ากับ 2,777,466 USD ติดตามการอัปเดตราคา XSOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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OKX Wrapped SOL ราคา (XSOL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XSOL เป็น USD

$74.95
$74.95$74.95
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
OKX Wrapped SOL (XSOL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:16:51 (UTC+8)

ราคา OKX Wrapped SOL วันนี้

ราคาปัจจุบัน OKX Wrapped SOL (XSOL) วันนี้ $ 74.99, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XSOL เป็น USD คือ $ 74.99 ต่อ XSOL.

OKX Wrapped SOL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,777,466 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 37.04K XSOL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XSOL เทรดระหว่าง $ 74.17 (ต่ำ) กับ $ 75.54 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 131.01 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 60.69

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XSOL เคลื่อนไหว +0.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 64.31K.

OKX Wrapped SOL (XSOL) ข้อมูลการตลาด

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

$ 64.31K
$ 64.31K$ 64.31K

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

37.04K
37.04K 37.04K

37,037.78731334
37,037.78731334 37,037.78731334

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OKX Wrapped SOL คือ $ 2.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 64.31K อุปทานหมุนเวียนของ XSOL คือ 37.04K โดยมีอุปทานรวมที่ 37037.78731334 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.78M

ประวัติราคา OKX Wrapped SOL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 74.17
$ 74.17$ 74.17
ต่ำสุด 24h
$ 75.54
$ 75.54$ 75.54
สูงสุด 24h

$ 74.17
$ 74.17$ 74.17

$ 75.54
$ 75.54$ 75.54

$ 131.01
$ 131.01$ 131.01

$ 60.69
$ 60.69$ 60.69

+0.79%

-0.31%

-1.98%

-1.98%

ประวัติราคา OKX Wrapped SOL (XSOL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OKX Wrapped SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.24029219776693367
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OKX Wrapped SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021147180
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OKX Wrapped SOL เป็น USD เท่ากับ $ +2.9505040470
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OKX Wrapped SOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.06596772911913

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.24029219776693367-0.31%
30 วัน$ -0.0021147180-0.00%
60 วัน$ +2.9505040470+3.93%
90 วัน$ -0.06596772911913-0.00%

การคาดการณ์ราคา OKX Wrapped SOL

การคาดการณ์ราคา OKX Wrapped SOL (XSOL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XSOL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OKX Wrapped SOL (XSOL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OKX Wrapped SOL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OKX Wrapped SOL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XSOL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OKX Wrapped SOL

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OKX Wrapped SOL (XSOL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Wrapped-TokensX Layer Ecosystem

เกี่ยวกับ OKX Wrapped SOL

มูลค่าปัจจุบันของ OKX Wrapped SOL วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ OKX Wrapped SOL เทรดที่ราคา ฿2421.8102667982808000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ XSOL มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ OKX Wrapped SOL มีสภาพคล่องอย่างไร?

OKX Wrapped SOL มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ XSOL เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿2395.3282769493064000 ถึง ฿2439.5725770628368000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ XSOL ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ OKX Wrapped SOL อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Wrapped-Tokens,X Layer Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ XSOL อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OKX Wrapped SOL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:16:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OKX Wrapped SOL (XSOL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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