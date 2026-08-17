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ราคาปัจจุบัน DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund วันนี้ คือ 1.044 USD มูลค่าตลาด DEJAAA เท่ากับ 6,448,687 USD ติดตามการอัปเดตราคา DEJAAA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund วันนี้ คือ 1.044 USD มูลค่าตลาด DEJAAA เท่ากับ 6,448,687 USD ติดตามการอัปเดตราคา DEJAAA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund ราคา (DEJAAA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DEJAAA เป็น USD

$1.044
$1.044$1.044
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:03:07 (UTC+8)

ราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund วันนี้

ราคาปัจจุบัน DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) วันนี้ $ 1.044, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DEJAAA เป็น USD คือ $ 1.044 ต่อ DEJAAA.

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 6,448,687 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.18M DEJAAA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DEJAAA เทรดระหว่าง $ 1.044 (ต่ำ) กับ $ 1.044 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 2.05 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.022

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DEJAAA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) ข้อมูลการตลาด

$ 6.45M
$ 6.45M$ 6.45M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.45M
$ 6.45M$ 6.45M

6.18M
6.18M 6.18M

6,179,299.930590866
6,179,299.930590866 6,179,299.930590866

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund คือ $ 6.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ DEJAAA คือ 6.18M โดยมีอุปทานรวมที่ 6179299.930590866 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.45M

ประวัติราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
ต่ำสุด 24h
$ 1.044
$ 1.044$ 1.044
สูงสุด 24h

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

0.00%

0.00%

+0.10%

+0.10%

ประวัติราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0072380520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.0095449788
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund เป็น USD เท่ากับ $ +0.000405

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ +0.0072380520+0.69%
60 วัน$ +0.0095449788+0.91%
90 วัน$ +0.000405+0.00%

การคาดการณ์ราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

การคาดการณ์ราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DEJAAA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DEJAAA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

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DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

เกี่ยวกับ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

มูลค่าปัจจุบันของ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund เทรดที่ราคา ฿33.71744449497024000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.0% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ DEJAAA มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund มีสภาพคล่องอย่างไร?

DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ DEJAAA เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿33.71744449497024000 ถึง ฿33.71744449497024000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ DEJAAA ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Tokenized Credit ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ DEJAAA อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:03:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (DEJAAA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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