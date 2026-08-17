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ราคาปัจจุบัน Wrapped SK hynix xStock วันนี้ คือ 173.06 USD มูลค่าตลาด WSKHYX เท่ากับ 114,704 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSKHYX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped SK hynix xStock วันนี้ คือ 173.06 USD มูลค่าตลาด WSKHYX เท่ากับ 114,704 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSKHYX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped SK hynix xStock ราคา (WSKHYX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WSKHYX เป็น USD

$173.06
$173.06$173.06
+0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:26:00 (UTC+8)

ราคา Wrapped SK hynix xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) วันนี้ $ 173.06, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.88% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WSKHYX เป็น USD คือ $ 173.06 ต่อ WSKHYX.

Wrapped SK hynix xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 114,704 ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- WSKHYX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WSKHYX เทรดระหว่าง $ 166.76 (ต่ำ) กับ $ 333.76 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 333.76 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 134.19

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WSKHYX เคลื่อนไหว +0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +25.81% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 13.65K.

Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) ข้อมูลการตลาด

$ 114.70K
$ 114.70K$ 114.70K

$ 13.65K
$ 13.65K$ 13.65K

$ 114.70K
$ 114.70K$ 114.70K

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662.4326253205364
662.4326253205364 662.4326253205364

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped SK hynix xStock คือ $ 114.70K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 13.65K อุปทานหมุนเวียนของ WSKHYX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 662.4326253205364 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 114.70K

ประวัติราคา Wrapped SK hynix xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 166.76
$ 166.76$ 166.76
ต่ำสุด 24h
$ 333.76
$ 333.76$ 333.76
สูงสุด 24h

$ 166.76
$ 166.76$ 166.76

$ 333.76
$ 333.76$ 333.76

$ 333.76
$ 333.76$ 333.76

$ 134.19
$ 134.19$ 134.19

+0.91%

+2.88%

+25.81%

+25.81%

ประวัติราคา Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SK hynix xStock เป็น USD เท่ากับ $ +4.85
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SK hynix xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SK hynix xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SK hynix xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.01091192353116

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +4.85+2.88%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.01091192353116-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped SK hynix xStock

การคาดการณ์ราคา Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WSKHYX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped SK hynix xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped SK hynix xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WSKHYX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped SK hynix xStock

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Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Real World Assets (RWA)Tokenized AssetsWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped SK hynix xStock

มูลค่าปัจจุบันของ Wrapped SK hynix xStock วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Wrapped SK hynix xStock เทรดที่ราคา ฿5589.0476128594708000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 2.88% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ WSKHYX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Wrapped SK hynix xStock มีสภาพคล่องอย่างไร?

Wrapped SK hynix xStock มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ WSKHYX เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿5385.5863857647368000 ถึง ฿10778.9236754187968000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ WSKHYX ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Wrapped SK hynix xStock อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ WSKHYX อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped SK hynix xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:26:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped SK hynix xStock (WSKHYX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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