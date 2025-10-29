ราคาปัจจุบัน XFROG วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา XFROG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XFROG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน XFROG วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา XFROG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XFROG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XFROG

ข้อมูลราคา XFROG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XFROG

โทเคโนมิกส์ XFROG

การคาดการณ์ราคา XFROG

XFROG โลโก้

XFROG ราคา (XFROG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XFROG เป็น USD

--
----
-3.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
XFROG (XFROG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:46:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา XFROG (XFROG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

-3.20%

-21.61%

-21.61%

ราคาเรียลไทม์ XFROG (XFROG) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXFROG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XFROG คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XFROG มีการเปลี่ยนแปลง +0.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -21.61% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

XFROG (XFROG) ข้อมูลการตลาด

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XFROG คือ $ 1.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ XFROG คือ 210.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 210000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.49M

ประวัติราคา XFROG (XFROG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา XFROG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XFROG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XFROG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา XFROG เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.20%
30 วัน$ 0-58.34%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ XFROG (XFROG)

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.

The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.

Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.

Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.

All collected $OKB will be added to the liquidity pool.

50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.

Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

การคาดการณ์ราคา XFROG (USD)

XFROG (XFROG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ XFROG (XFROG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ XFROG

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา XFROG ตอนนี้!

XFROG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ XFROG (XFROG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XFROG (XFROG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XFROGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XFROG (XFROG)

วันนี้ XFROG (XFROG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XFROG เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XFROG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XFROG เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ XFROG คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XFROG คือ $ 1.49M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XFROG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XFROG คือ 210.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XFROG คือเท่าใด?
XFROG ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XFROG คือเท่าไร?
XFROG ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ XFROG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XFROG คือ -- USD
ปีนี้ XFROG จะสูงขึ้นอีกไหม?
XFROG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XFROG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:46:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XFROG (XFROG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

