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ราคาปัจจุบัน OKX Wrapped ETH วันนี้ คือ 1,888.06 USD มูลค่าตลาด XETH เท่ากับ 17,752,011 USD ติดตามการอัปเดตราคา XETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OKX Wrapped ETH วันนี้ คือ 1,888.06 USD มูลค่าตลาด XETH เท่ากับ 17,752,011 USD ติดตามการอัปเดตราคา XETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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OKX Wrapped ETH ราคา (XETH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 XETH เป็น USD

$1,885.81
$1,885.81$1,885.81
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
OKX Wrapped ETH (XETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:16:36 (UTC+8)

ราคา OKX Wrapped ETH วันนี้

ราคาปัจจุบัน OKX Wrapped ETH (XETH) วันนี้ $ 1,888.06, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XETH เป็น USD คือ $ 1,888.06 ต่อ XETH.

OKX Wrapped ETH มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 17,752,011 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 9.40K XETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XETH เทรดระหว่าง $ 1,866.99 (ต่ำ) กับ $ 1,888.69 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3,185.56 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,514.44

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XETH เคลื่อนไหว +0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 158.14K.

OKX Wrapped ETH (XETH) ข้อมูลการตลาด

$ 17.75M
$ 17.75M$ 17.75M

$ 158.14K
$ 158.14K$ 158.14K

$ 17.75M
$ 17.75M$ 17.75M

9.40K
9.40K 9.40K

9,402.37183865
9,402.37183865 9,402.37183865

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OKX Wrapped ETH คือ $ 17.75M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 158.14K อุปทานหมุนเวียนของ XETH คือ 9.40K โดยมีอุปทานรวมที่ 9402.37183865 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.75M

ประวัติราคา OKX Wrapped ETH USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,866.99
$ 1,866.99$ 1,866.99
ต่ำสุด 24h
$ 1,888.69
$ 1,888.69$ 1,888.69
สูงสุด 24h

$ 1,866.99
$ 1,866.99$ 1,866.99

$ 1,888.69
$ 1,888.69$ 1,888.69

$ 3,185.56
$ 3,185.56$ 3,185.56

$ 1,514.44
$ 1,514.44$ 1,514.44

+0.91%

+0.56%

-1.19%

-1.19%

ประวัติราคา OKX Wrapped ETH (XETH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OKX Wrapped ETH เป็น USD เท่ากับ $ +10.5
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OKX Wrapped ETH เป็น USD เท่ากับ $ +50.0266041780
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OKX Wrapped ETH เป็น USD เท่ากับ $ +147.9989816080
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OKX Wrapped ETH เป็น USD เท่ากับ $ -2.5340877020378

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +10.5+0.56%
30 วัน$ +50.0266041780+2.65%
60 วัน$ +147.9989816080+7.84%
90 วัน$ -2.5340877020378-0.00%

การคาดการณ์ราคา OKX Wrapped ETH

การคาดการณ์ราคา OKX Wrapped ETH (XETH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XETH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OKX Wrapped ETH (XETH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OKX Wrapped ETH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OKX Wrapped ETH จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XETH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OKX Wrapped ETH

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OKX Wrapped ETH (XETH) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Wrapped-TokensX Layer Ecosystem

เกี่ยวกับ OKX Wrapped ETH

ราคาตลาดปัจจุบันของ OKX Wrapped ETH คือเท่าไร?

OKX Wrapped ETH มีมูลค่าอยู่ที่ ฿60975.1045783592752000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

XETH มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ XETH การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

OKX Wrapped ETH มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ XETH คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 9402.37183865 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ OKX Wrapped ETH คือเท่าไร?

OKX Wrapped ETH มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

XETH มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Wrapped-Tokens,X Layer Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,X Layer Ecosystem โมเมนตัมของ XETH จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OKX Wrapped ETH

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:16:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OKX Wrapped ETH (XETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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