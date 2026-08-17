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ราคาปัจจุบัน Wrapped SpaceX xStock วันนี้ คือ 142.75 USD มูลค่าตลาด WSPCXX เท่ากับ 200,032 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSPCXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped SpaceX xStock วันนี้ คือ 142.75 USD มูลค่าตลาด WSPCXX เท่ากับ 200,032 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSPCXX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped SpaceX xStock ราคา (WSPCXX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WSPCXX เป็น USD

$142.75
$142.75$142.75
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:26:44 (UTC+8)

ราคา Wrapped SpaceX xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) วันนี้ $ 142.75, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WSPCXX เป็น USD คือ $ 142.75 ต่อ WSPCXX.

Wrapped SpaceX xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 200,032 ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- WSPCXX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WSPCXX เทรดระหว่าง $ 139.06 (ต่ำ) กับ $ 143.38 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 148.99 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 114.05

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WSPCXX เคลื่อนไหว -0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 84.28K.

Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) ข้อมูลการตลาด

$ 200.03K
$ 200.03K$ 200.03K

$ 84.28K
$ 84.28K$ 84.28K

$ 200.03K
$ 200.03K$ 200.03K

--
----

1,401.180394088541
1,401.180394088541 1,401.180394088541

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped SpaceX xStock คือ $ 200.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 84.28K อุปทานหมุนเวียนของ WSPCXX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1401.180394088541 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 200.03K

ประวัติราคา Wrapped SpaceX xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 139.06
$ 139.06$ 139.06
ต่ำสุด 24h
$ 143.38
$ 143.38$ 143.38
สูงสุด 24h

$ 139.06
$ 139.06$ 139.06

$ 143.38
$ 143.38$ 143.38

$ 148.99
$ 148.99$ 148.99

$ 114.05
$ 114.05$ 114.05

-0.16%

+1.98%

+6.01%

+6.01%

ประวัติราคา Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SpaceX xStock เป็น USD เท่ากับ $ +2.77
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SpaceX xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SpaceX xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped SpaceX xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.00979702644563

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +2.77+1.98%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.00979702644563-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped SpaceX xStock

การคาดการณ์ราคา Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WSPCXX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped SpaceX xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped SpaceX xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WSPCXX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped SpaceX xStock

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Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Real World Assets (RWA)Tokenized AssetsWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped SpaceX xStock

ราคาตลาดปัจจุบันของ Wrapped SpaceX xStock คือเท่าไร?

Wrapped SpaceX xStock มีมูลค่าอยู่ที่ ฿4610.1730425036950000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1.98% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

WSPCXX มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ WSPCXX การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Wrapped SpaceX xStock มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ WSPCXX คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ -- ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Wrapped SpaceX xStock คือเท่าไร?

Wrapped SpaceX xStock มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

WSPCXX มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem โมเมนตัมของ WSPCXX จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped SpaceX xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:26:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped SpaceX xStock (WSPCXX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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