ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Wrapped Sandisk Corporation xStock วันนี้ คือ 1,738.32 USD มูลค่าตลาด WSNDKX เท่ากับ 183,191 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSNDKX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped Sandisk Corporation xStock วันนี้ คือ 1,738.32 USD มูลค่าตลาด WSNDKX เท่ากับ 183,191 USD ติดตามการอัปเดตราคา WSNDKX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WSNDKX

ข้อมูลราคา WSNDKX

WSNDKX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WSNDKX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WSNDKX

โทเคโนมิกส์ WSNDKX

การคาดการณ์ราคา WSNDKX

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Wrapped Sandisk Corporation xStock โลโก้

Wrapped Sandisk Corporation xStock ราคา (WSNDKX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WSNDKX เป็น USD

$1,738.32
$1,738.32$1,738.32
+0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:25:45 (UTC+8)

ราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) วันนี้ $ 1,738.32, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.64% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WSNDKX เป็น USD คือ $ 1,738.32 ต่อ WSNDKX.

Wrapped Sandisk Corporation xStock มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 183,191 ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- WSNDKX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WSNDKX เทรดระหว่าง $ 1,647.4 (ต่ำ) กับ $ 1,744.52 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,747.41 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,190.67

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WSNDKX เคลื่อนไหว +0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +42.44% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 54.66K.

Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) ข้อมูลการตลาด

$ 183.19K
$ 183.19K$ 183.19K

$ 54.66K
$ 54.66K$ 54.66K

$ 183.19K
$ 183.19K$ 183.19K

--
----

105.3781716551475
105.3781716551475 105.3781716551475

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Sandisk Corporation xStock คือ $ 183.19K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.66K อุปทานหมุนเวียนของ WSNDKX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 105.3781716551475 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 183.19K

ประวัติราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1,647.4
$ 1,647.4$ 1,647.4
ต่ำสุด 24h
$ 1,744.52
$ 1,744.52$ 1,744.52
สูงสุด 24h

$ 1,647.4
$ 1,647.4$ 1,647.4

$ 1,744.52
$ 1,744.52$ 1,744.52

$ 1,747.41
$ 1,747.41$ 1,747.41

$ 1,190.67
$ 1,190.67$ 1,190.67

+0.58%

+4.64%

+42.44%

+42.44%

ประวัติราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ +77.04
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock เป็น USD เท่ากับ $ -0.0903734715902

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +77.04+4.64%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ -0.0903734715902-0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock

การคาดการณ์ราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WSNDKX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped Sandisk Corporation xStock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WSNDKX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped Sandisk Corporation xStock

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Real World Assets (RWA)Tokenized AssetsWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped Sandisk Corporation xStock

ราคาตลาดปัจจุบันของ Wrapped Sandisk Corporation xStock คือเท่าไร?

Wrapped Sandisk Corporation xStock มีมูลค่าอยู่ที่ ฿56139.7968703679376000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 4.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

WSNDKX มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ WSNDKX การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Wrapped Sandisk Corporation xStock มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ WSNDKX คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ -- ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Wrapped Sandisk Corporation xStock คือเท่าไร?

Wrapped Sandisk Corporation xStock มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

WSNDKX มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Real World Assets (RWA),X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem โมเมนตัมของ WSNDKX จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Sandisk Corporation xStock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:25:45 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Sandisk Corporation xStock (WSNDKX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wrapped Sandisk Corporation xStock

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036525
$0.036525$0.036525

+120.04%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06677
$0.06677$0.06677

-6.19%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001738
$0.001738$0.001738

-28.32%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008010
$0.008010$0.008010

-8.76%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036525
$0.036525$0.036525

+120.04%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002499
$0.0002499$0.0002499

+65.49%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01113
$0.01113$0.01113

+58.77%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01423
$0.01423$0.01423

+29.36%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1011
$1.1011$1.1011

+44.88%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?