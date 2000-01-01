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โทเค็น ความบันเทิง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ความบันเทิง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06363
+0.11%
-1.46%
-4.82%
$ 126.14M
$ 855.28K
2
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2984
0.00%
+4.32%
-7.49%
$ 78.02M
$ 9.86K
3
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.38038
-0.99%
-6.97%
-75.27%
$ 60.44M
$ 7.89M
4
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.0239
-0.13%
-0.91%
-4.63%
$ 47.21M
$ 2.22M
5
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03858381
+0.05%
-0.03%
+4.04%
$ 34.85M
$ 47.84K
6
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009893
-0.01%
-0.48%
-0.80%
$ 29.57M
$ 63.77M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005298
+0.25%
-1.12%
-2.94%
$ 19.28M
$ 102.87M
8
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01729
-0.23%
+1.95%
+4.17%
$ 18.03M
$ 3.42M
9
OG
OG
OG
$ 2.521
+0.12%
-0.24%
-3.07%
$ 11.91M
$ 20.77K
10
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001157
-0.17%
+0.43%
-16.89%
$ 9.02M
$ 47.43M
11
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.01359134
+0.06%
-0.29%
-36.01%
$ 5.44M
$ 1.55K
12
Winternomics TV
Winternomics TV
WNTV
$ 0.00414856
-2.24%
-0.02%
+2.15%
$ 4.15M
$ 6.68K
13
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.39062E-7
-0.34%
+0.80%
-4.29%
$ 3.84M
--
14
SNPad
SNPad
SNPAD
$ 0.01007454
+0.02%
+0.01%
-6.74%
$ 2.82M
$ 1.20K
15
LikeCoin
LikeCoin
LIKE
$ 0.00224499
0.00%
--
0.00%
$ 2.78M
$ 3.52
16
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002679
+1.05%
+2.00%
-3.23%
$ 2.17M
$ 21.17M
17
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.63
0.00%
-0.00%
-14.21%
$ 1.47M
$ 1.32K
18
Verasity
Verasity
VRA
$ 0.00001509
+0.66%
+39.11%
+59.06%
$ 1.44M
$ 7.00B
19
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0.0014892
0.00%
-0.03%
-6.66%
$ 1.42M
$ 69.31
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00922212
+0.25%
-0.01%
+2.48%
$ 1.27M
$ 28.99K
21
ORANGE
ORANGE
ORNG
$ 0.00353849
+0.13%
+0.00%
-4.56%
$ 1.21M
$ 1.05K
22
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00306048
-0.81%
-0.12%
-11.13%
$ 1.19M
$ 22.96K
23
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.26843E-7
+0.05%
-0.60%
+3.94%
$ 1.12M
--
24
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10968E-7
+0.05%
0.00%
+0.36%
$ 1.11M
--
25
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.109486
+9.40%
-0.72%
-71.22%
$ 1.06M
$ 144.38K
26
Tales X
Tales X
X
$ 0.006076
+0.91%
-20.71%
-26.98%
$ 910.35K
$ 7.82M
27
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.001207
-0.02%
-4.06%
-8.10%
$ 883.02K
$ 82.10M
28
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01141431
-0.32%
-0.00%
-0.65%
$ 664.60K
$ 608.69
29
DEV TOMMY JINGL
DEV TOMMY JINGL
TOMMYJINGL
$ 0.00059614
+0.16%
-0.01%
-2.69%
$ 591.26K
$ 5.60
30
ON
ON
ONLIVE
$ 0.00024374
0.00%
+0.01%
-3.64%
$ 585.01K
$ 195.07
31
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00107225
-0.11%
-0.00%
-10.56%
$ 546.19K
$ 258.97
32
Three Kingdoms
Three Kingdoms
3KDS
$ 0.00085382
0.00%
+0.00%
+1.20%
$ 503.74K
$ 101.86
33
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0038791
-0.32%
-3.25%
-31.34%
$ 420.01K
$ 13.43M
34
Buttcoin2026
Buttcoin2026
BUTTCOIN2026
$ 0.0003374
0.00%
-0.04%
-12.48%
$ 331.49K
$ 2.61K
35
SENSORIUM
SENSORIUM
SENSO
$ 0.004003
+0.12%
+0.90%
+0.05%
$ 282.06K
$ 8.19M
36
ritestream
ritestream
RITE
$ 0.00030706
+0.01%
+0.00%
-20.24%
$ 264.47K
$ 229.98
37
Cosplay Token
Cosplay Token
COT
$ 0.000557
0.00%
-1.24%
-2.10%
$ 220.45K
$ 16.68M
38
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00398527
-58.65%
-0.58%
-58.24%
$ 195.15K
$ 6.16
39
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.004192
+0.04%
-0.07%
-5.01%
$ 162.65K
$ 377.81
40
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00130051
0.00%
0.00%
+4.20%
$ 130.05K
$ 65.57
41
Will U
Will U
WILLU
$ 0.00012391
0.00%
-0.02%
-32.01%
$ 123.91K
$ 4.55K
42
AITV
AITV
AITV
$ 0.00050284
0.00%
--
+0.45%
$ 108.57K
$ 12.86
43
coinage
coinage
COINAGE
$ 0.00010121
0.00%
0.00%
-5.76%
$ 101.21K
$ 1.03
44
Stream SZN
Stream SZN
STRSZN
$ 9.524E-5
+1.39%
-2.60%
-5.78%
$ 95.22K
--
45
CrypTok
CrypTok
CRYPTOK
$ 5.625E-5
-2.48%
+0.30%
-21.54%
$ 73.15K
--
46
Afroman
Afroman
FRO
$ 6.799E-5
+1.28%
-0.50%
-19.11%
$ 67.93K
--
47
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.12E-6
0.00%
+0.30%
-3.45%
$ 67.26K
--
48
RFLIX
RFLIX
RFLX
$ 5.105E-5
+1.35%
+1.20%
+171.11%
$ 51.06K
--
49
harmonybot
harmonybot
CHAOS
$ 5.26907E-7
0.00%
-1.50%
-1.26%
$ 50.39K
--
50
MATES
MATES
MATES
$ 8.85E-6
0.00%
+1.40%
-2.53%
$ 49.87K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ความบันเทิง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ความบันเทิง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 79 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $474.88M
โทเค็น ความบันเทิง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ความบันเทิง ที่ติดตามบน MEXC นั้น VRA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 39.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ความบันเทิง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 79 ความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ความบันเทิง ยอดนิยม รวมถึง MANA, RAVE, BEAT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ความบันเทิง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ความบันเทิง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $474.88M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ความบันเทิง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง