ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน AITV วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AITV เท่ากับ 108,571 USD ติดตามการอัปเดตราคา AITV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AITV วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด AITV เท่ากับ 108,571 USD ติดตามการอัปเดตราคา AITV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AITV

ข้อมูลราคา AITV

AITV คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AITV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AITV

โทเคโนมิกส์ AITV

การคาดการณ์ราคา AITV

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

AITV โลโก้

AITV ราคา (AITV)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 AITV เป็น USD

$0.00050284
$0.00050284$0.00050284
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
AITV (AITV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:00:13 (UTC+8)

ราคา AITV วันนี้

ราคาปัจจุบัน AITV (AITV) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AITV เป็น USD คือ $ 0 ต่อ AITV.

AITV มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 108,571 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 215.92M AITV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AITV เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.143486 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AITV เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.28% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 12.86.

AITV (AITV) ข้อมูลการตลาด

$ 108.57K
$ 108.57K$ 108.57K

$ 12.86
$ 12.86$ 12.86

$ 502.84K
$ 502.84K$ 502.84K

215.92M
215.92M 215.92M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AITV คือ $ 108.57K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 12.86 อุปทานหมุนเวียนของ AITV คือ 215.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 502.84K

ประวัติราคา AITV USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.143486
$ 0.143486$ 0.143486

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.28%

-0.28%

ประวัติราคา AITV (AITV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา AITV เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AITV เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AITV เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา AITV เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-2.37%
60 วัน$ 0-14.77%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา AITV

การคาดการณ์ราคา AITV (AITV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AITV ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AITV (AITV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AITV อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AITV จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AITV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AITV

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ AITV

ราคาปัจจุบันของ AITV คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย AITV มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ AITV อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 215915711.15808284 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ AITV คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿3506031.53307269864000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5663 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

AITV มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

AITV เข้ากับหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Entertainment,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Base Native อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Artificial Intelligence (AI),Entertainment,BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Base Native AITV แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AITV

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:00:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AITV (AITV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AITV

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036849
$0.036849$0.036849

+121.99%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.07094
$0.07094$0.07094

-0.33%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001772
$0.001772$0.001772

-26.92%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00874
$0.00874$0.00874

-0.45%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02900
$0.02900$0.02900

+163.63%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036849
$0.036849$0.036849

+121.99%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01446
$0.01446$0.01446

+106.27%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2850
$1.2850$1.2850

+69.07%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00121
$0.00121$0.00121

+34.44%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?