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ราคาปัจจุบัน Winternomics TV วันนี้ คือ 0,00421649 USD มูลค่าตลาด WNTV เท่ากับ 4 216 476 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNTV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Winternomics TV วันนี้ คือ 0,00421649 USD มูลค่าตลาด WNTV เท่ากับ 4 216 476 USD ติดตามการอัปเดตราคา WNTV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Winternomics TV ราคา (WNTV)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WNTV เป็น USD

$0,004216
$0,004216$0,004216
-0,03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Winternomics TV (WNTV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:13:07 (UTC+8)

ราคา Winternomics TV วันนี้

ราคาปัจจุบัน Winternomics TV (WNTV) วันนี้ $ 0,00421649, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3,02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WNTV เป็น USD คือ $ 0,00421649 ต่อ WNTV.

Winternomics TV มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4 216 476 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999,99M WNTV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WNTV เทรดระหว่าง $ 0,00411831 (ต่ำ) กับ $ 0,00446192 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0,01195419 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WNTV เคลื่อนไหว +0,21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2,70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4,24K.

Winternomics TV (WNTV) ข้อมูลการตลาด

$ 4,22M
$ 4,22M$ 4,22M

$ 4,24K
$ 4,24K$ 4,24K

$ 4,22M
$ 4,22M$ 4,22M

999,99M
999,99M 999,99M

999 991 374,863296
999 991 374,863296 999 991 374,863296

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Winternomics TV คือ $ 4,22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4,24K อุปทานหมุนเวียนของ WNTV คือ 999,99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999991374.863296 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4,22M

ประวัติราคา Winternomics TV USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,00411831
$ 0,00411831$ 0,00411831
ต่ำสุด 24h
$ 0,00446192
$ 0,00446192$ 0,00446192
สูงสุด 24h

$ 0,00411831
$ 0,00411831$ 0,00411831

$ 0,00446192
$ 0,00446192$ 0,00446192

$ 0,01195419
$ 0,01195419$ 0,01195419

$ 0
$ 0$ 0

+0,21%

-3,01%

+2,70%

+2,70%

ประวัติราคา Winternomics TV (WNTV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Winternomics TV เป็น USD เท่ากับ $ -0,000131222770814667
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Winternomics TV เป็น USD เท่ากับ $ +0,0016617047
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Winternomics TV เป็น USD เท่ากับ $ -0,0003166554
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Winternomics TV เป็น USD เท่ากับ $ -0,000000051464799061

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0,000131222770814667-3,01%
30 วัน$ +0,0016617047+39,41%
60 วัน$ -0,0003166554-7,50%
90 วัน$ -0,000000051464799061-0,00%

การคาดการณ์ราคา Winternomics TV

การคาดการณ์ราคา Winternomics TV (WNTV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WNTV ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Winternomics TV (WNTV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Winternomics TV อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Winternomics TV จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WNTV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Winternomics TV

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เกี่ยวกับ Winternomics TV

ราคาตลาดปัจจุบันของ Winternomics TV คือเท่าไร?

Winternomics TV มีมูลค่าอยู่ที่ ฿0.1361733697512182482000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -3.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

WNTV มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ WNTV การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Winternomics TV มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ WNTV คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 999991374.863296 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Winternomics TV คือเท่าไร?

Winternomics TV มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

WNTV มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Entertainment,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Entertainment,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem โมเมนตัมของ WNTV จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Winternomics TV

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:13:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Winternomics TV (WNTV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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