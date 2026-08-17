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ราคาปัจจุบัน Phantasma Phoenix วันนี้ คือ 0.0088588 USD มูลค่าตลาด SOUL เท่ากับ 1,216,329 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOUL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Phantasma Phoenix วันนี้ คือ 0.0088588 USD มูลค่าตลาด SOUL เท่ากับ 1,216,329 USD ติดตามการอัปเดตราคา SOUL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Phantasma Phoenix ราคา (SOUL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SOUL เป็น USD

$0.00876964
$0.00876964$0.00876964
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Phantasma Phoenix (SOUL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:44:00 (UTC+8)

ราคา Phantasma Phoenix วันนี้

ราคาปัจจุบัน Phantasma Phoenix (SOUL) วันนี้ $ 0.0088588, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SOUL เป็น USD คือ $ 0.0088588 ต่อ SOUL.

Phantasma Phoenix มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,216,329 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 137.20M SOUL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SOUL เทรดระหว่าง $ 0.00871466 (ต่ำ) กับ $ 0.01013006 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3.96 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00499627

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SOUL เคลื่อนไหว -0.73% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.35% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 31.58K.

Phantasma Phoenix (SOUL) ข้อมูลการตลาด

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 31.58K
$ 31.58K$ 31.58K

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

137.20M
137.20M 137.20M

137,197,696.9509012
137,197,696.9509012 137,197,696.9509012

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Phantasma Phoenix คือ $ 1.22M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 31.58K อุปทานหมุนเวียนของ SOUL คือ 137.20M โดยมีอุปทานรวมที่ 137197696.9509012 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.22M

ประวัติราคา Phantasma Phoenix USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00871466
$ 0.00871466$ 0.00871466
ต่ำสุด 24h
$ 0.01013006
$ 0.01013006$ 0.01013006
สูงสุด 24h

$ 0.00871466
$ 0.00871466$ 0.00871466

$ 0.01013006
$ 0.01013006$ 0.01013006

$ 3.96
$ 3.96$ 3.96

$ 0.00499627
$ 0.00499627$ 0.00499627

-0.73%

-0.08%

-2.35%

-2.35%

ประวัติราคา Phantasma Phoenix (SOUL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Phantasma Phoenix เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Phantasma Phoenix เป็น USD เท่ากับ $ -0.0023247812
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Phantasma Phoenix เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020825577
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Phantasma Phoenix เป็น USD เท่ากับ $ -0.000080380733580831

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.08%
30 วัน$ -0.0023247812-26.24%
60 วัน$ -0.0020825577-23.50%
90 วัน$ -0.000080380733580831-0.00%

การคาดการณ์ราคา Phantasma Phoenix

การคาดการณ์ราคา Phantasma Phoenix (SOUL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SOUL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Phantasma Phoenix (SOUL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Phantasma Phoenix อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Phantasma Phoenix จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SOUL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Phantasma Phoenix

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Phantasma Phoenix (SOUL) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ Phantasma Phoenix

ราคาปัจจุบันของ Phantasma Phoenix คือเท่าไร?

Phantasma Phoenix ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.286095916675724896000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.08% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

SOUL เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -0.08% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก SOUL กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Phantasma Phoenix มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace อย่างไร?

ในกลุ่ม Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace SOUL แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Phantasma Phoenix ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿39281478.33050388168000 ส่งผลให้ SOUL อยู่ในอันดับที่ #2675 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.2814408995820283472000 ถึง ฿0.3271513976701239152000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

SOUL มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Phantasma Phoenix มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ SOUL อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 137197696.9509012 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Phantasma Phoenix

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:44:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Phantasma Phoenix (SOUL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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