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ราคาปัจจุบัน Stream SZN วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด STRSZN เท่ากับ 93,857 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRSZN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Stream SZN วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด STRSZN เท่ากับ 93,857 USD ติดตามการอัปเดตราคา STRSZN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Stream SZN ราคา (STRSZN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STRSZN เป็น USD

$0.00009401
$0.00009401$0.00009401
-0.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Stream SZN (STRSZN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:43:00 (UTC+8)

ราคา Stream SZN วันนี้

ราคาปัจจุบัน Stream SZN (STRSZN) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STRSZN เป็น USD คือ $ 0 ต่อ STRSZN.

Stream SZN มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 93,857 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.85M STRSZN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STRSZN เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00708792 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STRSZN เคลื่อนไหว +0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Stream SZN (STRSZN) ข้อมูลการตลาด

$ 93.86K
$ 93.86K$ 93.86K

--
----

$ 93.86K
$ 93.86K$ 93.86K

999.85M
999.85M 999.85M

999,854,584.78223
999,854,584.78223 999,854,584.78223

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stream SZN คือ $ 93.86K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STRSZN คือ 999.85M โดยมีอุปทานรวมที่ 999854584.78223 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 93.86K

ประวัติราคา Stream SZN USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00708792
$ 0.00708792$ 0.00708792

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+0.58%

-13.15%

-13.15%

ประวัติราคา Stream SZN (STRSZN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stream SZN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stream SZN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stream SZN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stream SZN เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.58%
30 วัน$ 0-19.83%
60 วัน$ 0-29.50%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Stream SZN

การคาดการณ์ราคา Stream SZN (STRSZN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STRSZN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Stream SZN (STRSZN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Stream SZN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Stream SZN จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STRSZN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Stream SZN

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หมวดหมู่ :

EntertainmentPump.fun EcosystemSocialFi

เกี่ยวกับ Stream SZN

ราคาปัจจุบันของ Stream SZN คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย Stream SZN มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.57% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ STRSZN อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 999854584.78223 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Stream SZN คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿3031182.78707670108000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5889 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

STRSZN มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Stream SZN เข้ากับหมวดหมู่ Entertainment,SocialFi,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Entertainment,SocialFi,Pump.fun Ecosystem STRSZN แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stream SZN

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:43:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stream SZN (STRSZN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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