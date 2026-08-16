1000PEPPER ราคา (1000PEPPER)
ราคาปัจจุบัน 1000PEPPER (1000PEPPER) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 1000PEPPER เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 1000PEPPER.
1000PEPPER มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,826,937 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.75T 1000PEPPER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 1000PEPPER เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 1000PEPPER เคลื่อนไหว -0.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 1000PEPPER คือ $ 3.83M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 1000PEPPER คือ 8.75T โดยมีอุปทานรวมที่ 8745680309696.633 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.83M
-0.94%
-0.10%
-6.88%
-6.88%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 1000PEPPER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 1000PEPPER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 1000PEPPER เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 1000PEPPER เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-0.10%
|30 วัน
|$ 0
|-22.40%
|60 วัน
|$ 0
|-34.12%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ 1000PEPPER อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ 1000PEPPER คือเท่าไร?
1000PEPPER มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -0.10% ในวันนี้
ชุมชนของ 1000PEPPER เติบโตเร็วแค่ไหน?
ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
ความต้องการส่งผลต่อราคาของ 1000PEPPER อย่างไร?
ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Entertainment,Meme,Chiliz Ecosystem,Multiplier Denominated Tokens การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายของ 1000PEPPER ในวันนี้เป็นเท่าไร?
มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี
1000PEPPER เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿ และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต
มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?
มีโทเค็นจำนวน 8745680309696.633 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว
|เวลา (UTC+8)
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