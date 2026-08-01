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ราคาปัจจุบัน Attention Token วันนี้ คือ 0.00107475 USD มูลค่าตลาด ATTN เท่ากับ 547,471 USD ติดตามการอัปเดตราคา ATTN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Attention Token วันนี้ คือ 0.00107475 USD มูลค่าตลาด ATTN เท่ากับ 547,471 USD ติดตามการอัปเดตราคา ATTN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Attention Token ราคา (ATTN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ATTN เป็น USD

$0.00107372
$0.00107372$0.00107372
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Attention Token (ATTN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:31:26 (UTC+8)

ราคา Attention Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Attention Token (ATTN) วันนี้ $ 0.00107475, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ATTN เป็น USD คือ $ 0.00107475 ต่อ ATTN.

Attention Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 547,471 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 508.39M ATTN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ATTN เทรดระหว่าง $ 0.00107473 (ต่ำ) กับ $ 0.00109144 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02018926 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00107225

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ATTN เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.51% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 263.10.

Attention Token (ATTN) ข้อมูลการตลาด

$ 547.47K
$ 547.47K$ 547.47K

$ 263.10
$ 263.10$ 263.10

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

508.39M
508.39M 508.39M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Attention Token คือ $ 547.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 263.10 อุปทานหมุนเวียนของ ATTN คือ 508.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.07M

ประวัติราคา Attention Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00107473
$ 0.00107473$ 0.00107473
ต่ำสุด 24h
$ 0.00109144
$ 0.00109144$ 0.00109144
สูงสุด 24h

$ 0.00107473
$ 0.00107473$ 0.00107473

$ 0.00109144
$ 0.00109144$ 0.00109144

$ 0.02018926
$ 0.02018926$ 0.02018926

$ 0.00107225
$ 0.00107225$ 0.00107225

--

-1.52%

-7.51%

-7.51%

ประวัติราคา Attention Token (ATTN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Attention Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Attention Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001193503
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Attention Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009588181
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Attention Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000383160075879

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.52%
30 วัน$ -0.0001193503-11.10%
60 วัน$ -0.0009588181-89.21%
90 วัน$ -0.0000000383160075879-0.00%

การคาดการณ์ราคา Attention Token

การคาดการณ์ราคา Attention Token (ATTN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ATTN ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Attention Token (ATTN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Attention Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Attention Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ATTN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Attention Token

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Attention Token (ATTN) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeEntertainment

เกี่ยวกับ Attention Token

มูลค่าปัจจุบันของ Attention Token วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Attention Token เทรดที่ราคา ฿0.0347063892767855400000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ ATTN มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Attention Token มีสภาพคล่องอย่างไร?

Attention Token มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ ATTN เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0347057434263221432000 ถึง ฿0.0352453514884901696000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ ATTN ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Attention Token อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Entertainment,SocialFi,Base Ecosystem,Base Native ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ ATTN อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Attention Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:31:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Attention Token (ATTN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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