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โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Cronos เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,135.02
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.463
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05333
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 494.07M
$ 5.50K
6
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.02M
$ 7.15M
7
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00125717
+0.02%
-0.00%
+1.32%
$ 38.57M
$ 8.64K
8
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.17998E-7
-0.32%
-1.70%
+0.54%
$ 35.62M
--
9
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,885.15
+0.10%
+0.00%
+0.17%
$ 34.86M
$ 62.72K
10
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
11
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04741171
0.00%
-0.01%
+0.27%
$ 27.03M
$ 224.12K
12
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002641
+0.08%
+0.42%
-1.42%
$ 26.37M
$ 3.23T
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.26
+0.03%
+0.00%
+0.63%
$ 13.83M
$ 124.02K
14
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.724E-5
-1.16%
+0.10%
-1.59%
$ 9.84M
--
15
ALI
ALI
ALI
$ 0.001047
-0.19%
+0.19%
+0.29%
$ 9.54M
$ 5.99M
16
Capybara Nation
Capybara Nation
BARA
$ 9.0595E-8
+0.28%
-0.90%
-0.22%
$ 9.06M
--
17
Crob Mob
Crob Mob
CROB
$ 0.00663827
0.00%
-0.00%
+0.19%
$ 6.64M
$ 102.98
18
Tectonic
Tectonic
TONIC
$ 1.3114E-8
-0.09%
-0.70%
-2.33%
$ 4.03M
--
19
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.0009019
+0.47%
+0.01%
+0.36%
$ 2.13M
$ 2.32K
20
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21745
+0.06%
+0.08%
+0.55%
$ 2.10M
$ 365.92K
21
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00349731
0.00%
-0.00%
+0.33%
$ 1.75M
$ 118.38
22
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001712
+0.12%
-0.64%
+0.77%
$ 1.64M
$ 31.93T
23
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00178372
0.00%
-0.01%
-6.91%
$ 1.55M
$ 226.17
24
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.00287645
+0.20%
-0.02%
+0.12%
$ 1.53M
$ 398.11
25
Mistery
Mistery
MERY
$ 2.77E-6
+0.36%
-2.70%
+30.05%
$ 1.16M
--
26
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00107829
0.00%
-0.00%
+1.54%
$ 1.08M
$ 308.45
27
Xitcoin
Xitcoin
$XTC
$ 0.00015332
+0.01%
-0.01%
+0.99%
$ 804.93K
$ 204.18
28
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EOP
$ 0.00077298
0.00%
--
0.00%
$ 772.98K
$ 24.70
29
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.346E-5
-0.09%
+2.40%
-0.30%
$ 693.16K
--
30
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00341119
+0.01%
-0.01%
-1.01%
$ 587.31K
$ 968.68
31
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00036819
0.00%
-0.00%
+0.64%
$ 368.19K
$ 32.82
32
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.597E-5
-0.44%
-4.30%
+11.95%
$ 358.62K
--
33
Ferro
Ferro
FER
$ 8.177E-5
+0.01%
-3.00%
+0.62%
$ 357.21K
--
34
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.01001626
+0.02%
+0.01%
+14.43%
$ 320.86K
$ 63.19
35
Minted
Minted
MTD
$ 0.00161671
-0.01%
+0.00%
+0.07%
$ 299.43K
$ 267.00
36
Crogecoin
Crogecoin
CROGE
$ 0.00020901
0.00%
--
+1.18%
$ 209.01K
$ 12.06
37
puush da button
puush da button
PUUSH
$ 1.6234E-8
-0.07%
-1.70%
+1.74%
$ 129.87K
--
38
RadioShack
RadioShack
RADIO
$ 3.737E-5
0.00%
-0.40%
-0.48%
$ 128.51K
--
39
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00783419
-0.10%
-0.01%
+0.77%
$ 126.40K
$ 70.73
40
InoAi
InoAi
INO
$ 0.00012026
0.00%
-0.00%
+0.80%
$ 120.26K
$ 1.78K
41
Croakey
Croakey
CROAK
$ 1.18E-6
-0.84%
-34.20%
-48.25%
$ 117.95K
--
42
ryoshi with knife
ryoshi with knife
RYOSHI
$ 1.18721E-10
-0.36%
-1.40%
+1.93%
$ 92.34K
--
43
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FFTB
$ 8.76641E-7
-0.39%
-1.20%
-3.35%
$ 87.44K
--
44
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 6.677E-5
-0.39%
-2.00%
-8.81%
$ 66.77K
--
45
Bored Candy City
Bored Candy City
CANDY
$ 0.00018041
0.00%
-0.01%
+11.51%
$ 42.85K
$ 5.41
46
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010261
0.00%
-0.00%
+0.56%
$ 42.58K
$ 53.05
47
Cronos Legends
Cronos Legends
CLG
$ 141.91
0.00%
-0.00%
-12.02%
$ 41.60K
$ 83.97
48
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.605E-5
-0.07%
-0.80%
-4.35%
$ 38.03K
--
49
Todin
Todin
TDN
$ 0.00020698
0.00%
-0.01%
+10.18%
$ 37.62K
$ 5.58
50
AurumTrust
AurumTrust
AUT
$ 4.323E-5
-0.39%
-1.30%
+1.93%
$ 35.09K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 60 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $90.89B
โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Cronos ที่ติดตามบน MEXC นั้น SKY แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Cronos กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 60 ระบบนิเวศ Cronos ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Cronos ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Cronos คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Cronos ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $90.89B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Cronos นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง