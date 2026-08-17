Elk Finance ราคา (ELK)
ราคาปัจจุบัน Elk Finance (ELK) วันนี้ $ 0.00777486, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ELK เป็น USD คือ $ 0.00777486 ต่อ ELK.
Elk Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 125,441 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.13M ELK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ELK เทรดระหว่าง $ 0.00778406 (ต่ำ) กับ $ 0.00800066 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 6.03 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00738493
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ELK เคลื่อนไหว -0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 87.86.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Elk Finance คือ $ 125.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 87.86 อุปทานหมุนเวียนของ ELK คือ 16.13M โดยมีอุปทานรวมที่ 42424242.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 329.84K
-0.39%
-2.82%
-1.40%
-1.40%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Elk Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00022592217056588
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Elk Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008150222
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Elk Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021187255
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Elk Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000099878346027
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00022592217056588
|-2.82%
|30 วัน
|$ -0.0008150222
|-10.48%
|60 วัน
|$ -0.0021187255
|-27.25%
|90 วัน
|$ -0.000000099878346027
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Elk Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Elk Finance คือเท่าไร?
ซื้อขายที่ ฿0.2511000100633757856000 โดย Elk Finance มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -2.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ ELK อย่างไร?
การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 16134216.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว
มูลค่าตามราคาตลาดของ Elk Finance คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿4051293.06024287536000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5418 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย
กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
ELK มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.2513971369688870176000 และ ฿0.2583925378095101536000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้
Elk Finance เข้ากับหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Moonriver Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Cronos Ecosystem,Telos Ecosystem,Fuse Ecosystem,Elastos Smart Contract Chain Ecosystem,Q Mainnet Ecosystem อย่างไร?
ในฐานะโทเคนประเภท Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Moonriver Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Cronos Ecosystem,Telos Ecosystem,Fuse Ecosystem,Elastos Smart Contract Chain Ecosystem,Q Mainnet Ecosystem ELK แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ
แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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