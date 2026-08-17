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ราคาปัจจุบัน Elk Finance วันนี้ คือ 0.00777486 USD มูลค่าตลาด ELK เท่ากับ 125,441 USD ติดตามการอัปเดตราคา ELK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Elk Finance วันนี้ คือ 0.00777486 USD มูลค่าตลาด ELK เท่ากับ 125,441 USD ติดตามการอัปเดตราคา ELK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Elk Finance ราคา (ELK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ELK เป็น USD

$0.00778121
$0.00778121$0.00778121
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Elk Finance (ELK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:31:16 (UTC+8)

ราคา Elk Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Elk Finance (ELK) วันนี้ $ 0.00777486, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ELK เป็น USD คือ $ 0.00777486 ต่อ ELK.

Elk Finance มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 125,441 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.13M ELK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ELK เทรดระหว่าง $ 0.00778406 (ต่ำ) กับ $ 0.00800066 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 6.03 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00738493

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ELK เคลื่อนไหว -0.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 87.86.

Elk Finance (ELK) ข้อมูลการตลาด

$ 125.44K
$ 125.44K$ 125.44K

$ 87.86
$ 87.86$ 87.86

$ 329.84K
$ 329.84K$ 329.84K

16.13M
16.13M 16.13M

42,424,242.0
42,424,242.0 42,424,242.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Elk Finance คือ $ 125.44K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 87.86 อุปทานหมุนเวียนของ ELK คือ 16.13M โดยมีอุปทานรวมที่ 42424242.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 329.84K

ประวัติราคา Elk Finance USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00778406
$ 0.00778406$ 0.00778406
ต่ำสุด 24h
$ 0.00800066
$ 0.00800066$ 0.00800066
สูงสุด 24h

$ 0.00778406
$ 0.00778406$ 0.00778406

$ 0.00800066
$ 0.00800066$ 0.00800066

$ 6.03
$ 6.03$ 6.03

$ 0.00738493
$ 0.00738493$ 0.00738493

-0.39%

-2.82%

-1.40%

-1.40%

ประวัติราคา Elk Finance (ELK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Elk Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.00022592217056588
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Elk Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008150222
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Elk Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021187255
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Elk Finance เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000099878346027

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00022592217056588-2.82%
30 วัน$ -0.0008150222-10.48%
60 วัน$ -0.0021187255-27.25%
90 วัน$ -0.000000099878346027-0.00%

การคาดการณ์ราคา Elk Finance

การคาดการณ์ราคา Elk Finance (ELK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ELK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Elk Finance (ELK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Elk Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Elk Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ELK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Elk Finance

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Elk Finance (ELK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemCronos Ecosystem

เกี่ยวกับ Elk Finance

ราคาปัจจุบันของ Elk Finance คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿0.2511000100633757856000 โดย Elk Finance มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -2.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ ELK อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 16134216.0 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Elk Finance คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿4051293.06024287536000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5418 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ELK มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.2513971369688870176000 และ ฿0.2583925378095101536000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Elk Finance เข้ากับหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Moonriver Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Cronos Ecosystem,Telos Ecosystem,Fuse Ecosystem,Elastos Smart Contract Chain Ecosystem,Q Mainnet Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Moonriver Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Cronos Ecosystem,Telos Ecosystem,Fuse Ecosystem,Elastos Smart Contract Chain Ecosystem,Q Mainnet Ecosystem ELK แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Elk Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:31:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Elk Finance (ELK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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