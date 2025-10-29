ราคาปัจจุบัน Cronos Legends วันนี้ คือ 125.32 USD ติดตามการอัปเดตราคา CLG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CLG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Cronos Legends วันนี้ คือ 125.32 USD ติดตามการอัปเดตราคา CLG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CLG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CLG

ข้อมูลราคา CLG

เอกสารไวท์เปเปอร์ CLG

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CLG

โทเคโนมิกส์ CLG

การคาดการณ์ราคา CLG

Cronos Legends โลโก้

Cronos Legends ราคา (CLG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CLG เป็น USD

$125.32
$125.32
+1.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Cronos Legends (CLG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:59:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Cronos Legends (CLG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 121.32
$ 121.32
ต่ำสุด 24h
$ 136.73
$ 136.73
สูงสุด 24h

$ 121.32
$ 121.32

$ 136.73
$ 136.73

$ 474.6
$ 474.6

$ 52.75
$ 52.75

-4.96%

+1.73%

+65.40%

+65.40%

ราคาเรียลไทม์ Cronos Legends (CLG) คือ $125.32 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCLG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 121.32 และราคาสูงสุด $ 136.73 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CLG คือ $ 474.6 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 52.75

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CLG มีการเปลี่ยนแปลง -4.96% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.73% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +65.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Cronos Legends (CLG) ข้อมูลการตลาด

$ 41.46K
$ 41.46K

--
----

$ 60.02K
$ 60.02K

330.18
330.18

477.9525
477.9525

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cronos Legends คือ $ 41.46K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CLG คือ 330.18 โดยมีอุปทานรวมที่ 477.9525 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 60.02K

ประวัติราคา Cronos Legends (CLG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Cronos Legends เป็น USD เท่ากับ $ +2.14
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cronos Legends เป็น USD เท่ากับ $ +10.9240817400
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cronos Legends เป็น USD เท่ากับ $ -74.8377078280
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Cronos Legends เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +2.14+1.73%
30 วัน$ +10.9240817400+8.72%
60 วัน$ -74.8377078280-59.71%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Cronos Legends (USD)

Cronos Legends (CLG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Cronos Legends (CLG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Cronos Legends

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Cronos Legends ตอนนี้!

CLG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Cronos Legends (CLG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Cronos Legends (CLG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CLGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cronos Legends (CLG)

วันนี้ Cronos Legends (CLG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CLG เป็นUSD คือ 125.32 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CLG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CLG เป็น USD คือ $ 125.32 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Cronos Legends คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CLG คือ $ 41.46K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CLG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CLG คือ 330.18 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CLG คือเท่าใด?
CLG ถึงราคา ATH ที่ 474.6 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CLG คือเท่าไร?
CLG ถึงราคา ATL ที่ 52.75 USD
ปริมาณการเทรดของ CLG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CLG คือ -- USD
ปีนี้ CLG จะสูงขึ้นอีกไหม?
CLG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CLG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:59:56 (UTC+8)

$112,821.43

$3,980.10

$0.03900

$192.66

$3.9805

$3,980.10

$112,821.43

$192.66

$2.5946

$0.19304

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.012022

$1.533

$0.0000000404

$0.011950

$1.533

$0.00183

$0.0000000000000000074

