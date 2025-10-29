Full Moon ราคา (FM)
ราคาเรียลไทม์ Full Moon (FM) คือ $0.01242845 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01137866 และราคาสูงสุด $ 0.01304078 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FM คือ $ 0.04230323 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00630962
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FM มีการเปลี่ยนแปลง +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.29% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Full Moon คือ $ 3.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FM คือ 321.22M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 248.65M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Full Moon เป็น USD เท่ากับ $ +0.00084493
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Full Moon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015374999
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Full Moon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0051202293
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Full Moon เป็น USD เท่ากับ $ 0
|วันนี้
|$ +0.00084493
|+7.29%
|30 วัน
|$ -0.0015374999
|-12.37%
|60 วัน
|$ -0.0051202293
|-41.19%
|90 วัน
|$ 0
|--
Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.
We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.
Unleash User's Trading Potential
As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.
Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.
Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.
Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.
Chart a Course to Passive Income
Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.
Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading
Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.
Full Moon (FM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Full Moon (FM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Full Moon
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Full Moon ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Full Moon (FM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
