ราคาปัจจุบัน Full Moon วันนี้ คือ 0.01242845 USD ติดตามการอัปเดตราคา FM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Full Moon วันนี้ คือ 0.01242845 USD ติดตามการอัปเดตราคา FM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FM

ข้อมูลราคา FM

เอกสารไวท์เปเปอร์ FM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FM

โทเคโนมิกส์ FM

การคาดการณ์ราคา FM

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Full Moon โลโก้

Full Moon ราคา (FM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FM เป็น USD

$0.01242845
$0.01242845$0.01242845
+7.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Full Moon (FM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:12:15 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Full Moon (FM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01137866
$ 0.01137866$ 0.01137866
ต่ำสุด 24h
$ 0.01304078
$ 0.01304078$ 0.01304078
สูงสุด 24h

$ 0.01137866
$ 0.01137866$ 0.01137866

$ 0.01304078
$ 0.01304078$ 0.01304078

$ 0.04230323
$ 0.04230323$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962$ 0.00630962

+0.14%

+7.29%

+8.15%

+8.15%

ราคาเรียลไทม์ Full Moon (FM) คือ $0.01242845 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01137866 และราคาสูงสุด $ 0.01304078 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FM คือ $ 0.04230323 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00630962

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FM มีการเปลี่ยนแปลง +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.29% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +8.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Full Moon (FM) ข้อมูลการตลาด

$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M

--
----

$ 248.65M
$ 248.65M$ 248.65M

321.22M
321.22M 321.22M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Full Moon คือ $ 3.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FM คือ 321.22M โดยมีอุปทานรวมที่ 20000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 248.65M

ประวัติราคา Full Moon (FM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Full Moon เป็น USD เท่ากับ $ +0.00084493
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Full Moon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015374999
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Full Moon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0051202293
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Full Moon เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00084493+7.29%
30 วัน$ -0.0015374999-12.37%
60 วัน$ -0.0051202293-41.19%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Full Moon (USD)

Full Moon (FM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Full Moon (FM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Full Moon

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Full Moon ตอนนี้!

FM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Full Moon (FM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Full Moon (FM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Full Moon (FM)

วันนี้ Full Moon (FM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FM เป็นUSD คือ 0.01242845 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FM เป็น USD คือ $ 0.01242845 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Full Moon คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FM คือ $ 3.99M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FM คือ 321.22M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FM คือเท่าใด?
FM ถึงราคา ATH ที่ 0.04230323 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FM คือเท่าไร?
FM ถึงราคา ATL ที่ 0.00630962 USD
ปริมาณการเทรดของ FM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FM คือ -- USD
ปีนี้ FM จะสูงขึ้นอีกไหม?
FM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:12:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Full Moon (FM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,259.89
$115,259.89$115,259.89

+0.53%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,140.88
$4,140.88$4,140.88

+1.07%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03912
$0.03912$0.03912

-15.76%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.74
$200.74$200.74

+0.92%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9132
$3.9132$3.9132

+1.44%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,140.88
$4,140.88$4,140.88

+1.07%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,259.89
$115,259.89$115,259.89

+0.53%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.74
$200.74$200.74

+0.92%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6707
$2.6707$2.6707

+1.31%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20198
$0.20198$0.20198

+1.10%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008830
$0.008830$0.008830

-11.70%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.672
$1.672$1.672

+122.93%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000437
$0.0000000437$0.0000000437

+408.13%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.009460
$0.009460$0.009460

+278.40%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00177
$0.00177$0.00177

+77.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0127
$0.0127$0.0127

+58.75%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000069
$0.0000000000000000069$0.0000000000000000069

+53.33%