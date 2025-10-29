Ballz of Steel ราคา (BALLZ)
+0.28%
+5.13%
+4.99%
+4.99%
ราคาเรียลไทม์ Ballz of Steel (BALLZ) คือ $0.00138705 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBALLZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00128921 และราคาสูงสุด $ 0.00143549 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BALLZ คือ $ 0.01151396 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BALLZ มีการเปลี่ยนแปลง +0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ballz of Steel คือ $ 1.38M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BALLZ คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.38M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ballz of Steel เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballz of Steel เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002155416
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballz of Steel เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005979664
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballz of Steel เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000709762582106168
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+5.13%
|30 วัน
|$ -0.0002155416
|-15.53%
|60 วัน
|$ -0.0005979664
|-43.11%
|90 วัน
|$ +0.0000709762582106168
|+5.39%
Drop. Bounce. Win!
Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀
Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰
All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ballz of Steel (BALLZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BALLZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
