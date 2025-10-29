ราคาปัจจุบัน Ballz of Steel วันนี้ คือ 0.00138705 USD ติดตามการอัปเดตราคา BALLZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BALLZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Ballz of Steel วันนี้ คือ 0.00138705 USD ติดตามการอัปเดตราคา BALLZ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BALLZ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Ballz of Steel โลโก้

Ballz of Steel ราคา (BALLZ)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BALLZ เป็น USD

$0.00138859
+5.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ballz of Steel (BALLZ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:00:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00128921
ต่ำสุด 24h
$ 0.00143549
สูงสุด 24h

$ 0.00128921
$ 0.00143549
$ 0.01151396
$ 0
+0.28%

+5.13%

+4.99%

+4.99%

ราคาเรียลไทม์ Ballz of Steel (BALLZ) คือ $0.00138705 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBALLZ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00128921 และราคาสูงสุด $ 0.00143549 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BALLZ คือ $ 0.01151396 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BALLZ มีการเปลี่ยนแปลง +0.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ballz of Steel (BALLZ) ข้อมูลการตลาด

$ 1.38M
--
$ 1.38M
1.00B
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ballz of Steel คือ $ 1.38M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BALLZ คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.38M

ประวัติราคา Ballz of Steel (BALLZ) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ballz of Steel เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballz of Steel เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002155416
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballz of Steel เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005979664
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballz of Steel เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000709762582106168

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.13%
30 วัน$ -0.0002155416-15.53%
60 วัน$ -0.0005979664-43.11%
90 วัน$ +0.0000709762582106168+5.39%

อะไรคือ Ballz of Steel (BALLZ)

Drop. Bounce. Win!

Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀

Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰

All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Ballz of Steel (BALLZ) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Ballz of Steel (USD)

Ballz of Steel (BALLZ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ballz of Steel (BALLZ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ballz of Steel

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ballz of Steel ตอนนี้!

BALLZ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Ballz of Steel (BALLZ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ballz of Steel (BALLZ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BALLZโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ballz of Steel (BALLZ)

วันนี้ Ballz of Steel (BALLZ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BALLZ เป็นUSD คือ 0.00138705 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BALLZ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BALLZ เป็น USD คือ $ 0.00138705 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ballz of Steel คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BALLZ คือ $ 1.38M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BALLZ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BALLZ คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BALLZ คือเท่าใด?
BALLZ ถึงราคา ATH ที่ 0.01151396 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BALLZ คือเท่าไร?
BALLZ ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BALLZ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BALLZ คือ -- USD
ปีนี้ BALLZ จะสูงขึ้นอีกไหม?
BALLZ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BALLZ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:00:49 (UTC+8)

