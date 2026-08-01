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ราคาปัจจุบัน Ballies วันนี้ คือ 0.01000709 USD มูลค่าตลาด BALL เท่ากับ 320,558 USD ติดตามการอัปเดตราคา BALL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ballies วันนี้ คือ 0.01000709 USD มูลค่าตลาด BALL เท่ากับ 320,558 USD ติดตามการอัปเดตราคา BALL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ballies ราคา (BALL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BALL เป็น USD

$0.01001382
$0.01001382$0.01001382
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ballies (BALL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:44:13 (UTC+8)

ราคา Ballies วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ballies (BALL) วันนี้ $ 0.01000709, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BALL เป็น USD คือ $ 0.01000709 ต่อ BALL.

Ballies มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 320,558 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 32.03M BALL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BALL เทรดระหว่าง $ 0.00989619 (ต่ำ) กับ $ 0.01032552 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.101967 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0047417

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BALL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 63.13.

Ballies (BALL) ข้อมูลการตลาด

$ 320.56K
$ 320.56K$ 320.56K

$ 63.13
$ 63.13$ 63.13

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

32.03M
32.03M 32.03M

170,000,000.0
170,000,000.0 170,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ballies คือ $ 320.56K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 63.13 อุปทานหมุนเวียนของ BALL คือ 32.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 170000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.70M

ประวัติราคา Ballies USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00989619
$ 0.00989619$ 0.00989619
ต่ำสุด 24h
$ 0.01032552
$ 0.01032552$ 0.01032552
สูงสุด 24h

$ 0.00989619
$ 0.00989619$ 0.00989619

$ 0.01032552
$ 0.01032552$ 0.01032552

$ 0.101967
$ 0.101967$ 0.101967

$ 0.0047417
$ 0.0047417$ 0.0047417

--

+0.47%

+13.18%

+13.18%

ประวัติราคา Ballies (BALL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ballies เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballies เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017239404
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballies เป็น USD เท่ากับ $ -0.0051316727
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballies เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000152762329852

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.47%
30 วัน$ -0.0017239404-17.22%
60 วัน$ -0.0051316727-51.28%
90 วัน$ +0.000000152762329852+0.00%

การคาดการณ์ราคา Ballies

การคาดการณ์ราคา Ballies (BALL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BALL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ballies (BALL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ballies อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ballies จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BALL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ballies

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เกี่ยวกับ Ballies

ราคาปัจจุบันของ Ballies คือเท่าไร?

Ballies ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.3231541856876741656000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.46% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Ballies คือ ฿3.29277171005907528000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.153121457114430328000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ BALL ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿10351626.64227757072000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #4103 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Ballies เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ BALL

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 32032876.72745364 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Ballies อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Ballies อยู่ในหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Cronos Ecosystem,Sports Games ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ BALL อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ BALL สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ballies

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:44:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ballies (BALL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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