Ballies ราคา (BALL)
ราคาปัจจุบัน Ballies (BALL) วันนี้ $ 0.01000709, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.47% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BALL เป็น USD คือ $ 0.01000709 ต่อ BALL.
Ballies มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 320,558 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 32.03M BALL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BALL เทรดระหว่าง $ 0.00989619 (ต่ำ) กับ $ 0.01032552 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.101967 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0047417
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BALL เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 63.13.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ballies คือ $ 320.56K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 63.13 อุปทานหมุนเวียนของ BALL คือ 32.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 170000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.70M
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+0.47%
+13.18%
+13.18%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ballies เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballies เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017239404
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballies เป็น USD เท่ากับ $ -0.0051316727
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ballies เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000152762329852
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.47%
|30 วัน
|$ -0.0017239404
|-17.22%
|60 วัน
|$ -0.0051316727
|-51.28%
|90 วัน
|$ +0.000000152762329852
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Ballies อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Ballies คือเท่าไร?
Ballies ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.3231541856876741656000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.46% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก
ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?
ระดับสูงสุด (ATH) ของ Ballies คือ ฿3.29277171005907528000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.153121457114430328000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้
มูลค่าโดยรวมของ BALL ณ วันนี้คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿10351626.64227757072000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #4103 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด
การมีส่วนร่วมในตลาดของ Ballies เป็นอย่างไรบ้าง?
สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ BALL
จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?
ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 32032876.72745364 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว
Ballies อยู่ในหมวดหมู่ใด?
Ballies อยู่ในหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Cronos Ecosystem,Sports Games ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน
-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ BALL อย่างไร?
การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ BALL สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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