ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TDN

ข้อมูลราคา TDN

เอกสารไวท์เปเปอร์ TDN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TDN

โทเคโนมิกส์ TDN

การคาดการณ์ราคา TDN

Todin โลโก้

Todin ราคา (TDN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TDN เป็น USD

$0.00110904
+2.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Todin (TDN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:18:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Todin (TDN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00107436
ต่ำสุด 24h
$ 0.00120258
สูงสุด 24h

$ 0.00107436
$ 0.00120258
$ 0.00443116
$ 0
-3.20%

+2.28%

+13.32%

+13.32%

ราคาเรียลไทม์ Todin (TDN) คือ $0.00110904 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTDN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00107436 และราคาสูงสุด $ 0.00120258 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TDN คือ $ 0.00443116 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TDN มีการเปลี่ยนแปลง -3.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.32% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Todin (TDN) ข้อมูลการตลาด

$ 162.12K
--
$ 889.83K
146.17M
802,285,308.8540871
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Todin คือ $ 162.12K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TDN คือ 146.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 802285308.8540871 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 889.83K

ประวัติราคา Todin (TDN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Todin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Todin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004481671
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Todin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Todin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+2.28%
30 วัน$ -0.0004481671-40.41%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Todin (TDN)

Todin is a decentralized Web3-powered price comparison and rewards platform that enables users to compare products and prices across multiple e-commerce stores. Built on Cronos, it integrates affiliate marketing models to generate revenue and redistributes a portion of these earnings to users through spending rewards and staking incentives. The Todin platform aims to make smarter shopping decisions more accessible through automation and token-based incentives.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Todin (USD)

Todin (TDN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Todin (TDN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Todin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Todin ตอนนี้!

TDN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Todin (TDN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Todin (TDN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TDNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Todin (TDN)

วันนี้ Todin (TDN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TDN เป็นUSD คือ 0.00110904 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TDN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TDN เป็น USD คือ $ 0.00110904 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Todin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TDN คือ $ 162.12K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TDN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TDN คือ 146.17M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TDN คือเท่าใด?
TDN ถึงราคา ATH ที่ 0.00443116 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TDN คือเท่าไร?
TDN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ TDN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TDN คือ -- USD
ปีนี้ TDN จะสูงขึ้นอีกไหม?
TDN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TDN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:18:27 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

