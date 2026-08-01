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ราคาปัจจุบัน Aquabank bAUSD วันนี้ คือ 0.998673 USD มูลค่าตลาด BAUSD เท่ากับ 118,342 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aquabank bAUSD วันนี้ คือ 0.998673 USD มูลค่าตลาด BAUSD เท่ากับ 118,342 USD ติดตามการอัปเดตราคา BAUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aquabank bAUSD ราคา (BAUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BAUSD เป็น USD

$0.998648
$0.998648$0.998648
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
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Aquabank bAUSD (BAUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:23:10 (UTC+8)

ราคา Aquabank bAUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aquabank bAUSD (BAUSD) วันนี้ $ 0.998673, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BAUSD เป็น USD คือ $ 0.998673 ต่อ BAUSD.

Aquabank bAUSD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 118,342 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 118.50K BAUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BAUSD เทรดระหว่าง $ 0.998445 (ต่ำ) กับ $ 0.999761 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.005 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.993179

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BAUSD เคลื่อนไหว -0.07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 28.87K.

Aquabank bAUSD (BAUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 118.34K
$ 118.34K$ 118.34K

$ 28.87K
$ 28.87K$ 28.87K

$ 118.34K
$ 118.34K$ 118.34K

118.50K
118.50K 118.50K

118,498.337367
118,498.337367 118,498.337367

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aquabank bAUSD คือ $ 118.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 28.87K อุปทานหมุนเวียนของ BAUSD คือ 118.50K โดยมีอุปทานรวมที่ 118498.337367 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 118.34K

ประวัติราคา Aquabank bAUSD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.998445
$ 0.998445$ 0.998445
ต่ำสุด 24h
$ 0.999761
$ 0.999761$ 0.999761
สูงสุด 24h

$ 0.998445
$ 0.998445$ 0.998445

$ 0.999761
$ 0.999761$ 0.999761

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.993179
$ 0.993179$ 0.993179

-0.07%

-0.01%

-0.00%

-0.00%

ประวัติราคา Aquabank bAUSD (BAUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bAUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000191245615197344
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bAUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006403491
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bAUSD เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001598875
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aquabank bAUSD เป็น USD เท่ากับ $ -0.000001477355765

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000191245615197344-0.01%
30 วัน$ -0.0006403491-0.06%
60 วัน$ +0.0001598875+0.02%
90 วัน$ -0.000001477355765-0.00%

การคาดการณ์ราคา Aquabank bAUSD

การคาดการณ์ราคา Aquabank bAUSD (BAUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BAUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aquabank bAUSD (BAUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aquabank bAUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aquabank bAUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BAUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aquabank bAUSD

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เกี่ยวกับ Aquabank bAUSD

ราคาปัจจุบันของ Aquabank bAUSD ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

Aquabank bAUSD มีราคาอยู่ที่ ฿32.24967099159362232000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.01%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด BAUSD มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿32.24230829631089880000 และ ฿32.28480525680240824000 เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ Aquabank bAUSD ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ Aquabank bAUSD อยู่ในอันดับที่ #-- โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿3821561.77696520528000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 118498.337367 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ Aquabank bAUSD?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aquabank bAUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:23:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aquabank bAUSD (BAUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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