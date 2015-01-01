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โทเค็น โทเค็น LP ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็น LP เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
JLP
$ 3.62
+0.28%
-0.00%
-0.82%
$ 766.30M
$ 2.16M
2
WETH ARM LP Token
WETH ARM LP Token
ARM-WETH
$ 1,886.59
+0.05%
+0.00%
+0.39%
$ 4.37M
--
3
stETH ARM LP Token
stETH ARM LP Token
ARM-WETH-STETH
$ 2,049.2
+0.09%
+0.00%
+0.42%
$ 3.90M
--
4
Maxi PayFi Strategy Token
Maxi PayFi Strategy Token
MPST
$ 0.99901
0.00%
--
-0.01%
$ 585.37K
$ 1.11
5
sUSDe ARM LP Token
sUSDe ARM LP Token
ARM-SUSDE-USDE
$ 1.022
0.00%
0.00%
0.00%
$ 541.49K
--
6
Aquabank bTether
Aquabank bTether
BUSDT
$ 0.996801
-0.03%
-0.00%
-0.15%
$ 310.15K
$ 12.57K
7
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148881
0.00%
--
-1.77%
$ 240.53K
$ 0.20
8
Aquabank bCircle
Aquabank bCircle
BUSDC
$ 0.9993
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 205.54K
$ 26.04K
9
Aquabank bAUSD
Aquabank bAUSD
BAUSD
$ 0.998706
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 118.34K
$ 30.56K
10
eETH ARM LP Token
eETH ARM LP Token
ARM-WETH-EETH
$ 1,944.2
+0.14%
+0.00%
+0.64%
$ 114.71K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็น LP คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็น LP เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $776.69M
โทเค็น โทเค็น LP ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็น LP ที่ติดตามบน MEXC นั้น ARM-WETH-EETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็น LP กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 โทเค็น LP ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็น LP ยอดนิยม รวมถึง JLP, ARM-WETH, ARM-WETH-STETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็น LP คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็น LP ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $776.69M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็น LP นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง