Livepriset för SPDR S P 500 ETF idag är 650.63 USD.SPYON börsvärdet är 24,087,062.5846679343 USD. Följ prisuppdateringar för SPYON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

SPDR S P 500 ETF Logotyp

SPDR S P 500 ETF-kurs(SPYON)

$650.63
-1.55%1D
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:47:59 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF Pris idag

Livepriset för SPDR S P 500 ETF (SPYON) idag är $ 650.63, med en förändring på 1.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPYON till USD är$ 650.63 per SPYON.

SPDR S P 500 ETF rankas för närvarande nr.734 enligt marknadsvärde på $ 24.09M, med ett cirkulerande utbud på 37.02K SPYON. Under de senaste 24 timmarna handlades SPYON mellan $ 644.51 (lägsta) och $ 704.66 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 690.6831306581166, medan det lägsta priset någonsin var $ 640.4052156827559.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPYON med +0.32% under den senaste timmen och -5.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.68K.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Marknadsinformation

No.734

$ 24.09M
$ 59.68K
$ 24.09M
37.02K
37,021.13733561
Det aktuella börsvärdet för SPDR S P 500 ETF är $ 24.09M, med en 24h-handelsvolym på $ 59.68K. Det cirkulerande utbudet av SPYON är 37.02K, med ett totalt utbud på 37021.13733561. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.09M.

SPDR S P 500 ETF Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 644.51
lägsta under 24-timmar
$ 704.66
högsta under 24-timmar

$ 644.51
$ 704.66
$ 690.6831306581166
$ 640.4052156827559
+0.32%

-1.55%

-5.79%

-5.79%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för SPDR S P 500 ETF idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -10.2435-1.55%
30 dagar$ -22.07-3.29%
60 dagar$ -1.48-0.23%
90 dagar$ +50.63+8.43%
SPDR S P 500 ETF Prisförändring idag

Idag registrerade SPYON en förändring med $ -10.2435 (-1.55%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

SPDR S P 500 ETF 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -22.07 (-3.29%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

SPDR S P 500 ETF 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SPYON med $ -1.48(-0.23%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

SPDR S P 500 ETF 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +50.63 (+8.43%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Kolla in sidan SPDR S P 500 ETF Prishistorik nu.

AI-analys för SPDR S P 500 ETF

AI-drivna insikter som analyserar SPDR S P 500 ETF senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar SPDR S P 500 ETFs priser?

SPDR S&P 500 ETF (SPY) prices are influenced by: 1) Performance of underlying S&P 500 stocks, 2) Market sentiment and investor demand, 3) Economic indicators like GDP, inflation, employment, 4) Federal Reserve monetary policy and interest rates, 5) Geopolitical events and news.

Varför vill folk veta SPDR S P 500 ETFs pris idag?

People want to know SPDR S&P 500 ETF (SPY) price today for several key reasons: to make informed investment decisions, track portfolio performance, identify buying or selling opportunities, monitor market trends, and assess overall stock market health. SPY tracks the S&P 500 index, making it a popular benchmark.

Prisförutsägelse för SPDR S P 500 ETF

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SPYON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SPDR S P 500 ETF (SPYON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SPDR S P 500 ETF potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som SPDR S P 500 ETF kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SPYON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SPDR S P 500 ETF Price Prediction.

Om SPDR S P 500 ETF

SPYON is a cryptocurrency asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). Its primary function is to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to maintain control over their assets without the need for intermediaries. SPYON operates on a blockchain network, utilizing a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the system. The asset's issuance model is designed to maintain a balanced supply and demand, contributing to its stability in the volatile crypto market. Typical uses of SPYON include making payments, lending and borrowing, and participating in decentralized exchanges, reflecting its versatility in the DeFi ecosystem.

Vad är SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo är ett blockkedjeteknikföretag. Dess uppdrag är att påskynda övergången till en öppen ekonomi genom att bygga plattformar, tillgångar och infrastruktur som gör att finansmarknaderna är öppna för kedjan.

SPDR S P 500 ETF Resurs

För en mer djupgående förståelse av SPDR S P 500 ETF kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell SPDR S P 500 ETF webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om SPDR S P 500 ETF

Hur mycket kommer 1 SPDR S P 500 ETF att vara värd år 2030?
Om SPDR S P 500 ETF skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SPDR S P 500 ETF-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:47:59 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Fler kryptovalutor att utforska

