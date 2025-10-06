SPDR S P 500 ETF Pris idag

Livepriset för SPDR S P 500 ETF (SPYON) idag är $ 650.63, med en förändring på 1.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SPYON till USD är$ 650.63 per SPYON.

SPDR S P 500 ETF rankas för närvarande nr.734 enligt marknadsvärde på $ 24.09M, med ett cirkulerande utbud på 37.02K SPYON. Under de senaste 24 timmarna handlades SPYON mellan $ 644.51 (lägsta) och $ 704.66 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 690.6831306581166, medan det lägsta priset någonsin var $ 640.4052156827559.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SPYON med +0.32% under den senaste timmen och -5.79% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 59.68K.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Marknadsinformation

Rank No.734 Marknadsvärde $ 24.09M$ 24.09M $ 24.09M Volym (24H) $ 59.68K$ 59.68K $ 59.68K Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.09M$ 24.09M $ 24.09M Cirkulationsutbud 37.02K 37.02K 37.02K Totalt utbud 37,021.13733561 37,021.13733561 37,021.13733561 Offentlig blockkedja ETH

