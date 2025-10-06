Amazon Pris idag

Livepriset för Amazon (AMZNON) idag är $ 244.89, med en förändring på 2.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AMZNON till USD är$ 244.89 per AMZNON.

Amazon rankas för närvarande nr.1827 enligt marknadsvärde på $ 1.87M, med ett cirkulerande utbud på 7.64K AMZNON. Under de senaste 24 timmarna handlades AMZNON mellan $ 240.31 (lägsta) och $ 257.81 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 257.39012683520014, medan det lägsta priset någonsin var $ 211.30485215454203.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AMZNON med +0.81% under den senaste timmen och +0.32% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.12K.

Amazon (AMZNON) Marknadsinformation

Rank No.1827 Marknadsvärde $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Volym (24H) $ 54.12K$ 54.12K $ 54.12K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Cirkulationsutbud 7.64K 7.64K 7.64K Totalt utbud 7,638.79176877 7,638.79176877 7,638.79176877 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Amazon är $ 1.87M, med en 24h-handelsvolym på $ 54.12K. Det cirkulerande utbudet av AMZNON är 7.64K, med ett totalt utbud på 7638.79176877. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.87M.