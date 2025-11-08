Današnja cena SETAI Agents

Današnja cena kriptovalute SETAI Agents (SETAI) v živo je --, s spremembo 4.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SETAI v USD je -- na SETAI.

Kriptovaluta SETAI Agents je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 36,847, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M SETAI. V zadnjih 24 urah se je SETAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.057562, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SETAI premaknil -- v zadnji uri in +7.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SETAI Agents (SETAI)

Tržne informacije SETAI Agents (SETAI)

Tržna kapitalizacija $ 36.85K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 36.85K Zaloga v obtoku 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija SETAI Agents je $ 36.85K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SETAI je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 36.85K.