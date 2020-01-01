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Топ токенов категории Стейблкоин, обеспеченный казначейством США по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стейблкоин, обеспеченный казначейством США. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
2
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.995824
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 26.69M
$ 7.18K
3
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1.009
+0.10%
+0.01%
+1.06%
$ 2.11M
$ 113.83K
4
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.005
0.00%
-0.00%
-2.24%
$ 1.03M
$ 194.81
5
Solayer USD
Solayer USD
SUSD
$ 1.11
0.00%
-0.01%
0.00%
$ 725.07K
$ 774.23
6
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 1.002
+0.27%
+0.00%
+0.25%
$ 350.72K
$ 9.55K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стейблкоин, обеспеченный казначейством США и почему они так популярны?
Токены категории Стейблкоин, обеспеченный казначейством США представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $2.17B.
Какой токен из категории Стейблкоин, обеспеченный казначейством США демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стейблкоин, обеспеченный казначейством США, отслеживаемых на MEXC, USSD продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стейблкоин, обеспеченный казначейством США находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Стейблкоин, обеспеченный казначейством США, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стейблкоин, обеспеченный казначейством США относятся USDY, USDO, USSD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стейблкоин, обеспеченный казначейством США?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стейблкоин, обеспеченный казначейством США составляет примерно $2.17B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стейблкоин, обеспеченный казначейством США, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.