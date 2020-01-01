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Топ токенов токенизированных товаров по рыночной капитализации

Токенизированные товары – это цифровые активы, отражающие право собственности или ценовую экспозицию на физические ресурсы, такие как золото, серебро или сельскохозяйственные продукты. Они сочетают внутреннюю ценность и защиту от инфляции традиционных товаров с круглосуточной ликвидностью и прозрачностью блокчейна. Эта категория позволяет легко диверсифицировать криптопортфель за счет реальных активов.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,366.02
+0.09%
+0.51%
+7.35%
$ 2.67B
$ 158.87
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,380.42
+0.10%
+0.46%
+7.47%
$ 2.00B
$ 618.42
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.62
+0.41%
+1.12%
+6.98%
$ 335.56M
$ 8.60M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,359.44
+0.16%
+0.01%
+7.31%
$ 119.13M
$ 8.02M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,309.82
+0.42%
--
+6.22%
$ 83.94M
$ 7.07
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,367.99
+0.13%
+0.01%
+7.80%
$ 71.33M
$ 582.24K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,382.08
0.00%
+0.01%
+7.05%
$ 13.49M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,350.02
+0.18%
-0.00%
+6.78%
$ 10.49M
$ 18.94K
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 137.47
-0.01%
-0.00%
+4.99%
$ 6.06M
$ 18.30K
10
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06143
-0.29%
-2.98%
-6.81%
$ 5.00M
$ 1.08M
11
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.48
+0.05%
+0.03%
+8.21%
$ 4.78M
$ 24.77K
12
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 139.83
+0.07%
+0.01%
+6.79%
$ 3.36M
$ 906.46K
13
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00406646
+2.23%
+0.07%
+15.27%
$ 2.76M
$ 1.02K
14
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
+0.03%
$ 1.93M
$ 34.09K
15
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,290.15
0.00%
--
+5.48%
$ 1.11M
$ 23.32
16
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.044
+0.29%
+0.25%
+38.03%
$ 620.75K
$ 23.73K
17
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36.22
0.00%
--
-0.03%
$ 494.09K
$ 119.38
18
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
19
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.373
+0.16%
+1.09%
+7.39%
--
$ 12.40K
20
Verified Emeralds
Verified Emeralds
VEREM
$ 5.66
-4.24%
-13.50%
+117.76%
--
$ 2.49K
21
SILVER
SILVER
KAG
$ 49.81
+0.53%
-0.76%
-1.60%
--
$ 2.14K
22
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.373
-0.19%
-0.70%
-0.37%
--
$ 8.09K
23
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 140.97
+0.12%
+0.45%
+7.56%
--
$ 1.69K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токенизированные товары на крипторынке?
Токенизированные товары – это цифровые активы на блокчейне, представляющие право собственности или ценовую экспозицию на физические ресурсы, такие как золото, серебро, нефть или сельскохозяйственная продукция.
Чем токенизированные товары отличаются от традиционных товарных ETF?
В отличие от традиционных товарных ETF, которые ограничены временем работы фондовых бирж, токенизированные товары обеспечивают круглосуточную глобальную ликвидность, мгновенные расчеты и полную программируемость в рамках DeFi-экосистемы.
Могут ли инвесторы обменять токенизированные товарные криптоактивы в физической форме?
Во многих случаях – да. Качественные проекты токенизированных товаров позволяют держателям обменять цифровые активы на физический базовый товар при соблюдении требований по аудиту и логистике, установленных эмитентом.
Какие преимущества дает использование блокчейна для торговли физическими товарами?
Блокчейн устраняет необходимость в дорогих посредниках, существенно снижает порог входа за счет дробного владения и обеспечивает прозрачный, неизменяемый реестр для аудита товарных резервов.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированные товары, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.