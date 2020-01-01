Топ токенов токенизированных товаров по рыночной капитализации

Токенизированные товары – это цифровые активы, отражающие право собственности или ценовую экспозицию на физические ресурсы, такие как золото, серебро или сельскохозяйственные продукты. Они сочетают внутреннюю ценность и защиту от инфляции традиционных товаров с круглосуточной ликвидностью и прозрачностью блокчейна. Эта категория позволяет легко диверсифицировать криптопортфель за счет реальных активов.