Сегодняшняя цена Tenbin Gold

Текущая цена Tenbin Gold (TGLD) сегодня составляет $ 4 422,42 с изменением 1,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TGLD на USD составляет $ 4 422,42 за TGLD.

На данный момент Tenbin Gold занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 142 621, при оборотном предложении 258,37 TGLD. В течение последних 24 часов, TGLD торговался в диапазоне от $ 4 340,71 (минимум) до $ 4 343,22 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 7 070,21, тогда как исторический минимум составил $ 3 503,62.

В краткосрочной перспективе TGLD изменился на +1,86% за последний час и на +8,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 24,03.

Рыночная информация Tenbin Gold (TGLD)

Рыночная капитализация $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Объем (24Ч) $ 24,03$ 24,03 $ 24,03 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Оборотное предложение 258,37 258,37 258,37 Общее предложение 258,3699509597279 258,3699509597279 258,3699509597279

Текущая рыночная капитализация Tenbin Gold составляет $ 1,14M, при 24-часовом объеме торгов $ 24,03. Циркулируещее обращение TGLD составляет 258,37, а общее предложение – 258.3699509597279. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,14M.