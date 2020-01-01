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Топ токенов категории Liquid Staked HYPE по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Liquid Staked HYPE . Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 56.22
+1.44%
+0.01%
-0.50%
$ 774.65M
$ 977.95K
2
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 55.07
+1.62%
+0.01%
-0.31%
$ 155.02M
$ 20.40K
3
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 56.02
+1.45%
+0.01%
-0.62%
$ 33.02M
$ 11.20
4
HyperLink hlHYPE
HyperLink hlHYPE
HLHYPE
$ 55.08
+1.46%
+0.01%
-0.77%
$ 7.38M
$ 10.13
5
Kintsu Staked Hype
Kintsu Staked Hype
SHYPE
$ 55.26
+1.45%
+0.01%
+1.99%
$ 44.55K
$ 549.14

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Liquid Staked HYPE и почему они так популярны?
Токены категории Liquid Staked HYPE представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $970.11M.
Какой токен из категории Liquid Staked HYPE демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Liquid Staked HYPE , отслеживаемых на MEXC, STHYPE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Liquid Staked HYPE находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Liquid Staked HYPE , включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Liquid Staked HYPE относятся KHYPE, STHYPE, KMHYPE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Liquid Staked HYPE ?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Liquid Staked HYPE составляет примерно $970.11M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Liquid Staked HYPE , а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.