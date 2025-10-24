Что такое Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid's validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem. Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid's system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer: - Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter. - sHYPE can move seamlessly between HyperCore's trading engine and HyperEVM's DeFi applications. - This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.

This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

SHYPE на местную валюту

Токеномика Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kintsu Staked Hype (SHYPE) Сколько стоит Kintsu Staked Hype (SHYPE) на сегодня? Актуальная цена SHYPE в USD – 39,69 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SHYPE в USD? $ 39,69 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SHYPE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kintsu Staked Hype? Рыночная капитализация SHYPE составляет $ 243,82K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SHYPE? Циркулирующее предложение SHYPE составляет 6,14K USD . Какова была максимальная цена (ATH) SHYPE? SHYPE достиг максимальной цены (ATH) в 53,2 USD . Какова была минимальная цена SHYPE за все время (ATL)? SHYPE достиг минимальной цены (ATL) в 29,91 USD . Каков объем торгов SHYPE? Объем торгов за последние 24 часа для SHYPE составляет -- USD . Вырастет ли SHYPE в цене в этом году? SHYPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHYPE для более подробного анализа.

