Текущая цена Kintsu Staked Hype сегодня составляет 39,69 USD. Следите за обновлениями цены SHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHYPE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kintsu Staked Hype сегодня составляет 39,69 USD. Следите за обновлениями цены SHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHYPE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SHYPE

Информация о цене SHYPE

Официальный сайт SHYPE

Токеномика SHYPE

Прогноз цен SHYPE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Kintsu Staked Hype

Цена Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Не в листинге

Текущая цена 1 SHYPE в USD:

$39,68
$39,68$39,68
+10,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Kintsu Staked Hype (SHYPE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:49:56 (UTC+8)

Информация о ценах Kintsu Staked Hype (SHYPE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 34,85
$ 34,85$ 34,85
Мин 24Ч
$ 40,52
$ 40,52$ 40,52
Макс 24Ч

$ 34,85
$ 34,85$ 34,85

$ 40,52
$ 40,52$ 40,52

$ 53,2
$ 53,2$ 53,2

$ 29,91
$ 29,91$ 29,91

-0,57%

+10,42%

+6,15%

+6,15%

Текущая цена Kintsu Staked Hype (SHYPE) составляет $39,69. За последние 24 часа SHYPE торговался в диапазоне от $ 34,85 до $ 40,52, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SHYPE за все время составляет $ 53,2, а минимальная – $ 29,91.

Что касается краткосрочной динамики, SHYPE изменился на -0,57% за последний час, на +10,42% за 24 часа и на +6,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kintsu Staked Hype (SHYPE)

$ 243,82K
$ 243,82K$ 243,82K

--
----

$ 243,82K
$ 243,82K$ 243,82K

6,14K
6,14K 6,14K

6 144,958425556713
6 144,958425556713 6 144,958425556713

Текущая рыночная капитализация Kintsu Staked Hype составляет $ 243,82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHYPE составляет 6,14K, а общее предложение – 6144.958425556713. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 243,82K.

История цен Kintsu Staked Hype (SHYPE) в USD

За сегодня изменение цены Kintsu Staked Hype на USD составило $ +3,75.
За последние 30 дней изменение цены Kintsu Staked Hype на USD составило $ -6,4108081800.
За последние 60 дней изменение цены Kintsu Staked Hype на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kintsu Staked Hype на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3,75+10,42%
30 дней$ -6,4108081800-16,15%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Kintsu is a liquid staking protocol on Hyperliquid that transforms validator curation into a competitive governance game. Its mission is to strengthen Hyperliquid’s validator set and unlock new capital efficiency by turning staked HYPE into sHYPE — a fully composable liquid staking token for the Hyperliquid ecosystem.

Kintsu is built on CoreWriter, Hyperliquid’s system contract for bridging HyperCore and HyperEVM. CoreWriter ensures that liquid staking is not siloed to the EVM layer:

  • Validator delegations, trading actions, and DeFi strategies all connect directly through CoreWriter.
  • sHYPE can move seamlessly between HyperCore’s trading engine and HyperEVM’s DeFi applications.
  • This makes sHYPE a natively composable collateral asset — one that aligns validator security with on-chain capital efficiency.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kintsu Staked Hype (USD)

Сколько будет стоить Kintsu Staked Hype (SHYPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kintsu Staked Hype (SHYPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kintsu Staked Hype.

Проверьте прогноз цены Kintsu Staked Hype!

SHYPE на местную валюту

Токеномика Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Понимание токеномики Kintsu Staked Hype (SHYPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHYPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Сколько стоит Kintsu Staked Hype (SHYPE) на сегодня?
Актуальная цена SHYPE в USD – 39,69 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SHYPE в USD?
Текущая цена SHYPE в USD составляет $ 39,69. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kintsu Staked Hype?
Рыночная капитализация SHYPE составляет $ 243,82K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SHYPE?
Циркулирующее предложение SHYPE составляет 6,14K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SHYPE?
SHYPE достиг максимальной цены (ATH) в 53,2 USD.
Какова была минимальная цена SHYPE за все время (ATL)?
SHYPE достиг минимальной цены (ATL) в 29,91 USD.
Каков объем торгов SHYPE?
Объем торгов за последние 24 часа для SHYPE составляет -- USD.
Вырастет ли SHYPE в цене в этом году?
SHYPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHYPE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:49:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.