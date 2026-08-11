Сегодняшняя цена HyperLink hlHYPE

Текущая цена HyperLink hlHYPE (HLHYPE) сегодня составляет $ 54,87 с изменением 2,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HLHYPE на USD составляет $ 54,87 за HLHYPE.

На данный момент HyperLink hlHYPE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7 349 373, при оборотном предложении 133,94K HLHYPE. В течение последних 24 часов, HLHYPE торговался в диапазоне от $ 54,04 (минимум) до $ 55,19 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 69,21, тогда как исторический минимум составил $ 54,04.

В краткосрочной перспективе HLHYPE изменился на 0,00% за последний час и на +0,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10,09.

Рыночная информация HyperLink hlHYPE (HLHYPE)

Рыночная капитализация $ 7,35M$ 7,35M $ 7,35M Объем (24Ч) $ 10,09$ 10,09 $ 10,09 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 7,35M$ 7,35M $ 7,35M Оборотное предложение 133,94K 133,94K 133,94K Общее предложение 133 943,4282135332 133 943,4282135332 133 943,4282135332

Текущая рыночная капитализация HyperLink hlHYPE составляет $ 7,35M, при 24-часовом объеме торгов $ 10,09. Циркулируещее обращение HLHYPE составляет 133,94K, а общее предложение – 133943.4282135332. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,35M.