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Топ токенов категории Агрегатор Dex по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Агрегатор Dex. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0,1818
-0,22%
-1,78%
-4,51%
$ 604,30M
$ 1,12M
2
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0,08308
-0,17%
-1,68%
+1,18%
$ 117,34M
$ 648,34K
3
Talus
Talus
US
$ 0,03998
-1,13%
-9,52%
-23,92%
$ 88,66M
$ 2,56M
4
Defi App
Defi App
HOME
$ 0,010184
-2,39%
+16,98%
+7,68%
$ 41,98M
$ 17,84M
5
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0,002393
-0,08%
-1,57%
-6,31%
$ 23,90M
$ 22,25M
6
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0,01867
+0,22%
-1,64%
+4,37%
$ 17,66M
$ 4,07M
7
JOE
JOE
JOE
$ 0,02817
+0,11%
-8,22%
+14,41%
$ 12,71M
$ 2,40M
8
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0,02367
-0,04%
-3,97%
+11,84%
$ 10,47M
$ 3,03M
9
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1,21
+0,83%
+0,01%
+0,83%
$ 5,59M
$ 2,22K
10
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0,00416251
-0,40%
-0,00%
-1,77%
$ 4,16M
$ 8,51K
11
Piteas
Piteas
PTS
$ 0,03706202
+0,36%
+0,13%
+42,64%
$ 2,59M
$ 5,08K
12
BlockTrader365
BlockTrader365
BT365
$ 0,01942906
+0,01%
0,00%
-0,03%
$ 1,94M
$ 1,04K
13
Odos
Odos
ODOS
$ 0,00079703
-0,26%
-0,01%
-8,90%
$ 1,28M
$ 242,19K
14
GoPulse
GoPulse
GO
$ 0,059422
-0,09%
+0,11%
+57,47%
$ 1,02M
$ 24,51
15
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0,00094921
+0,06%
-0,03%
-1,28%
$ 921,11K
$ 69,91
16
Hummingbot
Hummingbot
HBOT
$ 0,00061615
-0,08%
--
-3,63%
$ 616,17K
$ 91,57
17
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3,166E-5
+0,86%
-3,70%
-11,42%
$ 315,68K
--
18
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0,00064917
+0,03%
-0,00%
+1,47%
$ 259,67K
$ 47,70
19
Haystack
Haystack
HAY
$ 0,00936201
+0,01%
+0,02%
-6,46%
$ 256,34K
$ 618,53
20
Fly
Fly
FLY
$ 0,00555281
+0,04%
-0,11%
-19,15%
$ 93,93K
$ 2,50K
21
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0,00059302
-0,53%
-0,01%
-19,73%
$ 56,24K
$ 6,42
22
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0,3767
-1,25%
-2,85%
+5,66%
--
$ 201,17K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Агрегатор Dex и почему они так популярны?
Токены категории Агрегатор Dex представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 22 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $936.12M.
Какой токен из категории Агрегатор Dex демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Агрегатор Dex, отслеживаемых на MEXC, HOME продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.98% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Агрегатор Dex находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 22 токенов категории Агрегатор Dex, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Агрегатор Dex относятся JUP, 1INCH, US. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Агрегатор Dex?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Агрегатор Dex составляет примерно $936.12M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Агрегатор Dex, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.