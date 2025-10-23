Что такое BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

Прогноз цены BlockTrader365 (USD)

Сколько будет стоить BlockTrader365 (BT365) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BlockTrader365 (BT365) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BlockTrader365.

BT365 на местную валюту

Токеномика BlockTrader365 (BT365)

Понимание токеномики BlockTrader365 (BT365) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BT365 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BlockTrader365 (BT365) Сколько стоит BlockTrader365 (BT365) на сегодня? Актуальная цена BT365 в USD – 0,03030364 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BT365 в USD? $ 0,03030364 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BT365 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BlockTrader365? Рыночная капитализация BT365 составляет $ 3,03M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BT365? Циркулирующее предложение BT365 составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BT365? BT365 достиг максимальной цены (ATH) в 0,04230719 USD . Какова была минимальная цена BT365 за все время (ATL)? BT365 достиг минимальной цены (ATL) в 0,01739058 USD . Каков объем торгов BT365? Объем торгов за последние 24 часа для BT365 составляет -- USD . Вырастет ли BT365 в цене в этом году? BT365 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BT365 для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии BlockTrader365 (BT365)