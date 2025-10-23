Текущая цена BlockTrader365 сегодня составляет 0,03030364 USD. Следите за обновлениями цены BT365 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BT365 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BlockTrader365 сегодня составляет 0,03030364 USD. Следите за обновлениями цены BT365 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BT365 прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BT365

Информация о цене BT365

Whitepaper BT365

Официальный сайт BT365

Токеномика BT365

Прогноз цен BT365

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип BlockTrader365

Цена BlockTrader365 (BT365)

Не в листинге

Текущая цена 1 BT365 в USD:

$0,03030378
$0,03030378$0,03030378
+0,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены BlockTrader365 (BT365) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:31:11 (UTC+8)

Информация о ценах BlockTrader365 (BT365) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02967583
$ 0,02967583$ 0,02967583
Мин 24Ч
$ 0,03030651
$ 0,03030651$ 0,03030651
Макс 24Ч

$ 0,02967583
$ 0,02967583$ 0,02967583

$ 0,03030651
$ 0,03030651$ 0,03030651

$ 0,04230719
$ 0,04230719$ 0,04230719

$ 0,01739058
$ 0,01739058$ 0,01739058

+0,03%

+1,22%

+5,35%

+5,35%

Текущая цена BlockTrader365 (BT365) составляет $0,03030364. За последние 24 часа BT365 торговался в диапазоне от $ 0,02967583 до $ 0,03030651, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BT365 за все время составляет $ 0,04230719, а минимальная – $ 0,01739058.

Что касается краткосрочной динамики, BT365 изменился на +0,03% за последний час, на +1,22% за 24 часа и на +5,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BlockTrader365 (BT365)

$ 3,03M
$ 3,03M$ 3,03M

--
----

$ 3,03M
$ 3,03M$ 3,03M

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BlockTrader365 составляет $ 3,03M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BT365 составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,03M.

История цен BlockTrader365 (BT365) в USD

За сегодня изменение цены BlockTrader365 на USD составило $ +0,00036599.
За последние 30 дней изменение цены BlockTrader365 на USD составило $ +0,0042457157.
За последние 60 дней изменение цены BlockTrader365 на USD составило $ +0,0012586647.
За последние 90 дней изменение цены BlockTrader365 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00036599+1,22%
30 дней$ +0,0042457157+14,01%
60 дней$ +0,0012586647+4,15%
90 дней$ 0--

Что такое BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник BlockTrader365 (BT365)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены BlockTrader365 (USD)

Сколько будет стоить BlockTrader365 (BT365) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BlockTrader365 (BT365) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BlockTrader365.

Проверьте прогноз цены BlockTrader365!

BT365 на местную валюту

Токеномика BlockTrader365 (BT365)

Понимание токеномики BlockTrader365 (BT365) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BT365 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BlockTrader365 (BT365)

Сколько стоит BlockTrader365 (BT365) на сегодня?
Актуальная цена BT365 в USD – 0,03030364 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BT365 в USD?
Текущая цена BT365 в USD составляет $ 0,03030364. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BlockTrader365?
Рыночная капитализация BT365 составляет $ 3,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BT365?
Циркулирующее предложение BT365 составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BT365?
BT365 достиг максимальной цены (ATH) в 0,04230719 USD.
Какова была минимальная цена BT365 за все время (ATL)?
BT365 достиг минимальной цены (ATL) в 0,01739058 USD.
Каков объем торгов BT365?
Объем торгов за последние 24 часа для BT365 составляет -- USD.
Вырастет ли BT365 в цене в этом году?
BT365 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BT365 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:31:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BlockTrader365 (BT365)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.