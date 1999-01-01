OOGA

Ooga Booga – это специализированный протокол агрегации ликвидности Berachain, предназначенный для оптимизации обмена активами в рамках всей экосистемы. Это передовое решение сканирует множество децентрализованных бирж и интегрированных платформ, чтобы динамически определять наиболее выгодные торговые маршруты. Благодаря интеллектуальным алгоритмам поиска путей, оно осуществляет транзакции с минимальным влиянием на цену, обеспечивая оптимальное извлечение стоимости для пользователей.

Название криптовалютыOOGA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBERACHAIN

ВведениеOoga Booga – это специализированный протокол агрегации ликвидности Berachain, предназначенный для оптимизации обмена активами в рамках всей экосистемы. Это передовое решение сканирует множество децентрализованных бирж и интегрированных платформ, чтобы динамически определять наиболее выгодные торговые маршруты. Благодаря интеллектуальным алгоритмам поиска путей, оно осуществляет транзакции с минимальным влиянием на цену, обеспечивая оптимальное извлечение стоимости для пользователей.

Сектор

Соцсети

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