OOGA

Ooga Booga – это специализированный протокол агрегации ликвидности Berachain, предназначенный для оптимизации обмена активами в рамках всей экосистемы. Это передовое решение сканирует множество децентрализованных бирж и интегрированных платформ, чтобы динамически определять наиболее выгодные торговые маршруты. Благодаря интеллектуальным алгоритмам поиска путей, оно осуществляет транзакции с минимальным влиянием на цену, обеспечивая оптимальное извлечение стоимости для пользователей.

Название криптовалютыOOGA

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBERACHAIN

ВведениеOoga Booga – это специализированный протокол агрегации ликвидности Berachain, предназначенный для оптимизации обмена активами в рамках всей экосистемы. Это передовое решение сканирует множество децентрализованных бирж и интегрированных платформ, чтобы динамически определять наиболее выгодные торговые маршруты. Благодаря интеллектуальным алгоритмам поиска путей, оно осуществляет транзакции с минимальным влиянием на цену, обеспечивая оптимальное извлечение стоимости для пользователей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
OOGA/USDT
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Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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