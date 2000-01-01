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Топ токенов категории Launchpad DaoMaker по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Launchpad DaoMaker. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001482
-0.20%
-0.20%
-0.20%
$ 24.88M
$ 267.36M
2
Clearpool
Clearpool
CPOOL
$ 0.01784
+0.28%
-0.39%
+0.67%
$ 17.46M
$ 3.19M
3
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12561
+0.73%
+2.01%
+8.95%
$ 12.38M
$ 633.11K
4
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.02104
+0.48%
-3.65%
+0.19%
$ 4.42M
$ 3.50M
5
Orion
Orion
ORN
$ 0.0261721
-0.02%
+1.14%
+116.79%
$ 2.62M
$ 105.44
6
Allo
Allo
RWA
$ 0.001156
+0.35%
+0.09%
+1.14%
$ 2.08M
$ 46.58M
7
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020395
0.00%
+0.01%
+1.31%
$ 2.04M
$ 5.46K
8
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02084
+0.53%
+0.87%
-4.54%
$ 2.02M
$ 4.69M
9
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.002017
+0.74%
-1.07%
-9.95%
$ 1.83M
$ 29.54M
10
Ternoa
Ternoa
CAPS
$ 0.00042778
0.00%
-0.02%
+7.14%
$ 1.07M
$ 78.66
11
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.0022673
0.00%
--
+43.64%
$ 1.03M
$ 7.88K
12
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00208
-0.47%
+3.45%
-10.64%
$ 832.86K
$ 1.67M
13
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00015793
-0.01%
-0.03%
-3.00%
$ 726.48K
$ 38.29K
14
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.00133841
-0.03%
-0.00%
-3.48%
$ 417.32K
$ 21.72
15
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00259998
0.00%
--
+5.04%
$ 312.00K
$ 1.24K
16
Gamium
Gamium
GMM
$ 6.0E-6
+1.35%
-10.80%
-16.43%
$ 293.72K
--
17
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.001599
-0.50%
-2.78%
-5.41%
$ 259.86K
$ 15.07M
18
Wam
Wam
WAM
$ 0.00035887
0.00%
-0.00%
-2.20%
$ 243.84K
$ 229.21
19
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.54E-5
-1.32%
+14.40%
+29.79%
$ 241.23K
--
20
Crowny
Crowny
CRWNY
$ 0.00033835
-0.07%
-0.00%
-10.52%
$ 237.05K
$ 66.03
21
Dafi Protocol
Dafi Protocol
DAFI
$ 9.075E-5
+0.12%
-1.60%
+1.81%
$ 204.20K
--
22
OpenOcean
OpenOcean
OOE
$ 0.00030979
0.00%
--
-6.31%
$ 177.98K
$ 43.33
23
Hord
Hord
HORD
$ 0.00197821
-0.07%
--
+1.90%
$ 175.30K
$ 120.73
24
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.211826
-0.12%
--
-10.09%
$ 174.01K
$ 154.82
25
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00203063
-0.02%
-0.00%
-0.25%
$ 139.91K
$ 14.03
26
Brokoli
Brokoli
BRKL
$ 0.00219544
0.00%
-0.00%
-0.70%
$ 117.40K
$ 8.26K
27
Smoothy
Smoothy
SMTY
$ 0.00100567
-0.05%
--
+0.21%
$ 91.97K
$ 1.11
28
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
+0.21%
$ 88.71K
--
29
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
-3.15%
$ 83.63K
$ 2.42
30
Lossless
Lossless
LSS
$ 0.00096543
0.00%
--
+10.93%
$ 83.10K
$ 1.04K
31
PRIMAL
PRIMAL
PRIMAL
$ 1.899E-5
0.00%
-0.80%
-3.51%
$ 54.77K
--
32
KingdomX
KingdomX
KT
$ 0.00012926
-19.66%
-0.20%
-43.56%
$ 47.78K
$ 605.53
33
Mochi Market
Mochi Market
MOMA
$ 0.00105163
0.00%
--
-0.40%
$ 38.99K
$ 2.03
34
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00509071
0.00%
-0.06%
-7.08%
$ 38.92K
$ 408.73
35
Yield Protocol
Yield Protocol
YIELD
$ 0.00023356
0.00%
--
+2.79%
$ 32.85K
$ 31.45
36
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016037
0.00%
-0.00%
+0.92%
$ 31.24K
$ 1.72
37
Convergence
Convergence
CONV
$ 4.44E-6
0.00%
-0.80%
+0.68%
$ 27.63K
--
38
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.659E-5
-4.61%
-33.50%
-33.75%
$ 23.42K
--
39
ChainPort
ChainPort
PORTX
$ 0.0001017
0.00%
--
0.00%
$ 17.40K
$ 174.25
40
FEAR
FEAR
FEAR
$ 0.00063773
0.00%
--
+1.10%
$ 11.30K
$ 1.10
41
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 19.2982
-0.20%
-4.81%
-7.86%
--
$ 909.19
42
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000065753
+0.10%
+0.35%
+11.64%
--
$ 831.77M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Launchpad DaoMaker и почему они так популярны?
Токены категории Launchpad DaoMaker представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 42 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $77.05M.
Какой токен из категории Launchpad DaoMaker демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Launchpad DaoMaker, отслеживаемых на MEXC, ISP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 14.40% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Launchpad DaoMaker находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 42 токенов категории Launchpad DaoMaker, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Launchpad DaoMaker относятся VR, CPOOL, ALICE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Launchpad DaoMaker?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Launchpad DaoMaker составляет примерно $77.05M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Launchpad DaoMaker, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.