Сегодняшняя цена XCAD Network

Текущая цена XCAD Network (XCAD) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XCAD на USD составляет $ 0 за XCAD.

На данный момент XCAD Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 31,242, при оборотном предложении 174.82M XCAD. В течение последних 24 часов, XCAD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 9.06, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе XCAD изменился на -- за последний час и на +2.87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.72.

Рыночная информация XCAD Network (XCAD)

Рыночная капитализация $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K Объем (24Ч) $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K Оборотное предложение 174.82M 174.82M 174.82M Общее предложение 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661

Текущая рыночная капитализация XCAD Network составляет $ 31.24K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.72. Циркулируещее обращение XCAD составляет 174.82M, а общее предложение – 194817990.5915661. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31.24K.