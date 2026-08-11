Сегодняшняя цена Ispolink

Текущая цена Ispolink (ISP) сегодня составляет $ 0 с изменением 9.91% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ISP на USD составляет $ 0 за ISP.

На данный момент Ispolink занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 244,656, при оборотном предложении 9.50B ISP. В течение последних 24 часов, ISP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01830029, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ISP изменился на +0.03% за последний час и на +38.87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ispolink (ISP)

Рыночная капитализация $ 244.66K$ 244.66K $ 244.66K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 261.60K$ 261.60K $ 261.60K Оборотное предложение 9.50B 9.50B 9.50B Общее предложение 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373 9,800,631,195.1373

Текущая рыночная капитализация Ispolink составляет $ 244.66K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ISP составляет 9.50B, а общее предложение – 9800631195.1373. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 261.60K.