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LayerAI
LAI/USDT
0.01412
--
$
0.00
Макс 24ч
0.01491
Мин 24ч
0.01322
Объем 24ч (LAI)
23.76M
Сумма за 24ч (USDT)
343.60K
Макс 24ч
0.01491
Мин 24ч
0.01322
Объем 24ч (LAI)
23.76M
Сумма за 24ч (USDT)
343.60K
График
Информация о токене
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Базовая
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Глубина
LAI
LayerAI — это блокчейн ZK Layer-2, который питает революцию AI.
Обзор
Название криптовалюты
LAI
Время выпуска
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Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
Макс. предложение
3000000000
Книга ордеров
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Цена(USDT)
(LAI)
(USDT)
0.01412
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