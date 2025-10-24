Что такое FEAR (FEAR)

Enjoy and own Authentic Digital Horror Content including Games, Films and Animations powered by blockchain technology and purchasable through the FEAR Token. Enjoy and own Authentic Digital Horror Content including Games, Films and Animations powered by blockchain technology and purchasable through the FEAR Token.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены FEAR (USD)

Сколько будет стоить FEAR (FEAR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов FEAR (FEAR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для FEAR.

Проверьте прогноз цены FEAR!

FEAR на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика FEAR (FEAR)

Понимание токеномики FEAR (FEAR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FEAR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FEAR (FEAR) Сколько стоит FEAR (FEAR) на сегодня? Актуальная цена FEAR в USD – 0,00814032 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FEAR в USD? $ 0,00814032 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FEAR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация FEAR? Рыночная капитализация FEAR составляет $ 219,88K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FEAR? Циркулирующее предложение FEAR составляет 27,01M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FEAR? FEAR достиг максимальной цены (ATH) в 3,88 USD . Какова была минимальная цена FEAR за все время (ATL)? FEAR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00629862 USD . Каков объем торгов FEAR? Объем торгов за последние 24 часа для FEAR составляет -- USD . Вырастет ли FEAR в цене в этом году? FEAR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FEAR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии FEAR (FEAR)