Текущая цена Yield Protocol сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены YIELD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YIELD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Yield Protocol сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены YIELD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YIELD прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о YIELD

Информация о цене YIELD

Официальный сайт YIELD

Токеномика YIELD

Прогноз цен YIELD

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Yield Protocol

Цена Yield Protocol (YIELD)

Не в листинге

Текущая цена 1 YIELD в USD:

$0,00061363
$0,00061363$0,00061363
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Yield Protocol (YIELD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:44:10 (UTC+8)

Информация о ценах Yield Protocol (YIELD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,547757
$ 0,547757$ 0,547757

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2,70%

-2,70%

Текущая цена Yield Protocol (YIELD) составляет --. За последние 24 часа YIELD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YIELD за все время составляет $ 0,547757, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, YIELD изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -2,70% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Yield Protocol (YIELD)

$ 43,84K
$ 43,84K$ 43,84K

--
----

$ 86,32K
$ 86,32K$ 86,32K

71,45M
71,45M 71,45M

140 661 635,5775238
140 661 635,5775238 140 661 635,5775238

Текущая рыночная капитализация Yield Protocol составляет $ 43,84K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YIELD составляет 71,45M, а общее предложение – 140661635.5775238. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 86,32K.

История цен Yield Protocol (YIELD) в USD

За сегодня изменение цены Yield Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Yield Protocol на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Yield Protocol на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Yield Protocol на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-2,86%
60 дней$ 0-13,70%
90 дней$ 0--

Что такое Yield Protocol (YIELD)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Yield Protocol (YIELD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Yield Protocol (USD)

Сколько будет стоить Yield Protocol (YIELD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Yield Protocol (YIELD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Yield Protocol.

Проверьте прогноз цены Yield Protocol!

YIELD на местную валюту

Токеномика Yield Protocol (YIELD)

Понимание токеномики Yield Protocol (YIELD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YIELD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yield Protocol (YIELD)

Сколько стоит Yield Protocol (YIELD) на сегодня?
Актуальная цена YIELD в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YIELD в USD?
Текущая цена YIELD в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Yield Protocol?
Рыночная капитализация YIELD составляет $ 43,84K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YIELD?
Циркулирующее предложение YIELD составляет 71,45M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YIELD?
YIELD достиг максимальной цены (ATH) в 0,547757 USD.
Какова была минимальная цена YIELD за все время (ATL)?
YIELD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов YIELD?
Объем торгов за последние 24 часа для YIELD составляет -- USD.
Вырастет ли YIELD в цене в этом году?
YIELD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YIELD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:44:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Yield Protocol (YIELD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.