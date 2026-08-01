Какова текущая цена Cocoro?

Cocoro торгуется по цене ₽0.093378391009953280000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -5.30%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как COCORO соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -5.30% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если COCORO превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Cocoro показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,Dog-Themed,Base Meme?

В рамках сегмента Meme,Dog-Themed,Base Meme COCORO демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Cocoro?

Рыночная капитализация ₽74460716.5451712640000 ставит COCORO на 2860-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.093008851121795840000 до ₽0.099267839470405760000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется COCORO?

Cocoro обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку COCORO?

При наличии в обращении 797493806.3647265 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.