Токеномика SCRT (SCRT)

Токеномика SCRT (SCRT)

Откройте для себя ключевую информацию о SCRT (SCRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SCRT (SCRT)

Secret Network - это децентрализованная сеть компьютеров (секретных нодов), использующих доверенные среды исполнения (TEE) для безопасных, приватных вычислений над зашифрованными данными. Сам блокчейн Secret Network основан на Cosmos SDK / Tendermint, что означает, что сеть имеет свой собственный независимый консенсус, управление на цепи, а также такие функции, как слэш и делегирование. Она защищена нативной монетой Secret (SCRT), которая должна быть заложена валидаторами сети и используется для оплаты транзакций, а также для управления.

Официальный сайт:
https://scrt.network
Whitepaper:
https://docs.scrt.network/
Обозреватель блоков:
https://www.mintscan.io/secret

Токеномика и анализ цен SCRT (SCRT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SCRT (SCRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 49,38M
$ 49,38M$ 49,38M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 311,53M
$ 311,53M$ 311,53M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 10,715
$ 10,715$ 10,715
Исторический минимум:
$ 0,13660114265754694
$ 0,13660114265754694$ 0,13660114265754694
Текущая цена:
$ 0,1585
$ 0,1585$ 0,1585

Токеномика SCRT (SCRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SCRT (SCRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SCRT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SCRT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCRT, изучите текущую цену SCRT!

Как купить SCRT

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История цены SCRT (SCRT)

Анализ истории цены SCRT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SCRT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.