Токеномика SCRT (SCRT) Откройте для себя ключевую информацию о SCRT (SCRT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SCRT (SCRT) Secret Network - это децентрализованная сеть компьютеров (секретных нодов), использующих доверенные среды исполнения (TEE) для безопасных, приватных вычислений над зашифрованными данными. Сам блокчейн Secret Network основан на Cosmos SDK / Tendermint, что означает, что сеть имеет свой собственный независимый консенсус, управление на цепи, а также такие функции, как слэш и делегирование. Она защищена нативной монетой Secret (SCRT), которая должна быть заложена валидаторами сети и используется для оплаты транзакций, а также для управления. Официальный сайт: https://scrt.network Whitepaper: https://docs.scrt.network/ Обозреватель блоков: https://www.mintscan.io/secret Купить SCRT сейчас!

Токеномика и анализ цен SCRT (SCRT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SCRT (SCRT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,38M $ 49,38M $ 49,38M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 311,53M $ 311,53M $ 311,53M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 10,715 $ 10,715 $ 10,715 Исторический минимум: $ 0,13660114265754694 $ 0,13660114265754694 $ 0,13660114265754694 Текущая цена: $ 0,1585 $ 0,1585 $ 0,1585 Узнайте больше о цене SCRT (SCRT)

Токеномика SCRT (SCRT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SCRT (SCRT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SCRT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SCRT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SCRT, изучите текущую цену SCRT!

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