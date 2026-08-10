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Текущая цена frong сегодня составляет 0,006431 RUB. Рыночная капитализация FRONG составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен FRONG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена frong сегодня составляет 0,006431 RUB. Рыночная капитализация FRONG составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен FRONG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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frong Курс (FRONG)

Текущая цена 1 FRONG в RUB:

₽0,53925641
₽0,53925641₽0,53925641
-3,42%1D
RUB
График цены frong (FRONG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:31:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена frong

Текущая цена frong (FRONG) сегодня составляет ₽ 0,006431 с изменением 3,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FRONG на RUB составляет ₽ 0,006431 за FRONG.

На данный момент frong занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- FRONG. В течение последних 24 часов, FRONG торговался в диапазоне от ₽ 0,005291 (минимум) до ₽ 0,0072 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе FRONG изменился на +1,16% за последний час и на +54,33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 167,77K.

Рыночная информация frong (FRONG)

--
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₽ 167,77K
₽ 167,77K₽ 167,77K

₽ 6,43M
₽ 6,43M₽ 6,43M

--
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1 000 000 000 1 000 000 000

ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация frong составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 167,77K. Циркулируещее обращение FRONG составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 6,43M.

История цен frong в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,005291
₽ 0,005291₽ 0,005291
Мин 24Ч
₽ 0,0072
₽ 0,0072₽ 0,0072
Макс 24Ч

₽ 0,005291
₽ 0,005291₽ 0,005291

₽ 0,0072
₽ 0,0072₽ 0,0072

--
----

--
----

+1,16%

-3,42%

+54,33%

+54,33%

История цен frong (FRONG) в RUB

Отслеживайте изменения цены frong за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,01909564-3,42%
30 дней₽ +0,005431+543,10%
60 дней₽ +0,005431+543,10%
90 дней₽ +0,005431+543,10%
Изменение цены frong сегодня

Сегодня для FRONG зафиксировано изменение ₽ -0,01909564 (-3,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены frong за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,005431 (+543,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены frong за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FRONG изменился на ₽ +0,005431 (+543,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены frong за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,005431 (+543,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены frong (FRONG)?

Просмотеть страницу истории цен frong.

Анализ по frong

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний frong, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке frong: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FRONG: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

FRONG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центрального уровня 0,006239; текущая цена 0,006754 находится в диапазоне ниже верхнего сопротивления R1 на уровне 0,006961. Ценовая структура сохраняет бычий порядок: краткосрочные скользящие средние и EMA одновременно подают сигналы к покупке, а индикаторная система демонстрирует согласованную восходящую динамику. Текущая цена располагается на небольшом расстоянии от первого верхнего уровня сопротивления, при этом нижний центральный уровень выступает основной опорой. MACD формирует «золотое пересечение», а индикатор импульса переходит в положительную зону. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не фиксируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о стабильном рыночном настроении. Значения KDJ и StochRSI указывают на умеренную краткосрочную волатильность, при этом линии быстрого и медленного осцилляторов не демонстрируют явных расхождений. Раскрытие полос Боллинджера говорит о нормальном диапазоне ценовых колебаний — отсутствуют резкие расширения или сжатия. Силы быков и медведей вблизи текущего уровня находятся в состоянии временного равновесия, а распределение импульсов выглядит достаточно равномерным, без выраженных доминирующих направлений. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,006961, что примерно на 3% выше текущей цены. При пробое этого уровня дальнейшим уровнем сопротивления станет отметка 0,007678. Нижняя ближайшая поддержка закреплена на уровне центрального значения 0,006239, что составляет около 7,6% от текущей цены. В случае пробоя данного уровня следующая поддержка будет находиться на уровне S1 — 0,005522. Трейдерам рекомендуется внимательно отслеживать реакцию цены на указанные ключевые уровни, чтобы подтвердить их структурную значимость.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены frong

Прогноз цены frong (FRONG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FRONG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены frong (FRONG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена frong потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену frong достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FRONG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены frong».

Как купить и инвестировать frong в Россия

Готовы приступить к работе с frong? Покупка FRONG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить frong. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке frong (FRONG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и frong будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке frong (FRONG)

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Что такое frong (FRONG)

FRONG – это мемкоин.

Источники frong

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Официальный сайт frong
Обозреватель блоков

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MemePools LaunchpadRobinhood Chain Meme

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:31:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии frong (FRONG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о frong

FRONG USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте frong (FRONG) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FRONG/USD1
₽0,51792755
₽0,51792755₽0,51792755
-6,27%
8.52M (USDT)
FRONG/USDT
₽0,53380019
₽0,53380019₽0,53380019
-4,31%
29.31M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 FRONG = 0,53165077 RUB