Текущее общее настроение на рынке FRONG: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

FRONG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центрального уровня 0,006239; текущая цена 0,006754 находится в диапазоне ниже верхнего сопротивления R1 на уровне 0,006961. Ценовая структура сохраняет бычий порядок: краткосрочные скользящие средние и EMA одновременно подают сигналы к покупке, а индикаторная система демонстрирует согласованную восходящую динамику. Текущая цена располагается на небольшом расстоянии от первого верхнего уровня сопротивления, при этом нижний центральный уровень выступает основной опорой. MACD формирует «золотое пересечение», а индикатор импульса переходит в положительную зону. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не фиксируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о стабильном рыночном настроении. Значения KDJ и StochRSI указывают на умеренную краткосрочную волатильность, при этом линии быстрого и медленного осцилляторов не демонстрируют явных расхождений. Раскрытие полос Боллинджера говорит о нормальном диапазоне ценовых колебаний — отсутствуют резкие расширения или сжатия. Силы быков и медведей вблизи текущего уровня находятся в состоянии временного равновесия, а распределение импульсов выглядит достаточно равномерным, без выраженных доминирующих направлений. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,006961, что примерно на 3% выше текущей цены. При пробое этого уровня дальнейшим уровнем сопротивления станет отметка 0,007678. Нижняя ближайшая поддержка закреплена на уровне центрального значения 0,006239, что составляет около 7,6% от текущей цены. В случае пробоя данного уровня следующая поддержка будет находиться на уровне S1 — 0,005522. Трейдерам рекомендуется внимательно отслеживать реакцию цены на указанные ключевые уровни, чтобы подтвердить их структурную значимость.

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