RICE AI – это краудсорсинговая платформа для сбора данных о роботах. Она позволяет удаленным операторам дистанционно управлять роботами и собирать данные о зрительном восприятии, движении суставов и измерении силы. Удаленные операторы могут использовать веб-камеры с функцией обнаружения скелета, джойстики, VR-контроллеры или устройства дистанционного управления и получать награды в виде токенов в зависимости от уровня ловкости устройства.