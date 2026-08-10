Сегодняшняя цена 2u2

Текущая цена 2u2 (2U2) сегодня составляет ₽ 0.00443 с изменением 11.75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 2U2 на RUB составляет ₽ 0.00443 за 2U2.

На данный момент 2u2 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- 2U2. В течение последних 24 часов, 2U2 торговался в диапазоне от ₽ 0.00408 (минимум) до ₽ 0.00628 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе 2U2 изменился на +2.30% за последний час и на -89.44% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 13,77K.

Рыночная информация 2u2 (2U2)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 13,77K₽ 13,77K ₽ 13,77K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 8.86M₽ 8.86M ₽ 8.86M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация 2u2 составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 13,77K. Циркулируещее обращение 2U2 составляет --, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 8.86M.