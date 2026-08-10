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Текущая цена MarsCoin сегодня составляет 0.05883 RUB. Рыночная капитализация MARSCOIN составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен MARSCOIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена MarsCoin сегодня составляет 0.05883 RUB. Рыночная капитализация MARSCOIN составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен MARSCOIN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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MarsCoin Курс (MARSCOIN)

Текущая цена 1 MARSCOIN в RUB:

₽4.8605346
₽4.8605346₽4.8605346
-4,77%1D
RUB
График цены MarsCoin (MARSCOIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:08:55 (UTC+8)

Сегодняшняя цена MarsCoin

Текущая цена MarsCoin (MARSCOIN) сегодня составляет ₽ 0.05883 с изменением 4.77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MARSCOIN на RUB составляет ₽ 0.05883 за MARSCOIN.

На данный момент MarsCoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MARSCOIN. В течение последних 24 часов, MARSCOIN торговался в диапазоне от ₽ 0.05533 (минимум) до ₽ 0.06512 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе MARSCOIN изменился на -0.91% за последний час и на +77.30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 183,34K.

Рыночная информация MarsCoin (MARSCOIN)

--
----

₽ 183,34K
₽ 183,34K₽ 183,34K

₽ 58.83M
₽ 58.83M₽ 58.83M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущая рыночная капитализация MarsCoin составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 183,34K. Циркулируещее обращение MARSCOIN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 58.83M.

История цен MarsCoin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.05533
₽ 0.05533₽ 0.05533
Мин 24Ч
₽ 0.06512
₽ 0.06512₽ 0.06512
Макс 24Ч

₽ 0.05533
₽ 0.05533₽ 0.05533

₽ 0.06512
₽ 0.06512₽ 0.06512

--
----

--
----

-0.91%

-4.77%

+77.30%

+77.30%

История цен MarsCoin (MARSCOIN) в RUB

Отслеживайте изменения цены MarsCoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.2434606-4.77%
30 дней₽ +0.05383+1,076.60%
60 дней₽ +0.05383+1,076.60%
90 дней₽ +0.05383+1,076.60%
Изменение цены MarsCoin сегодня

Сегодня для MARSCOIN зафиксировано изменение ₽ -0.2434606 (-4.77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены MarsCoin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.05383 (+1,076.60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены MarsCoin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MARSCOIN изменился на ₽ +0.05383 (+1,076.60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены MarsCoin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.05383 (+1,076.60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены MarsCoin (MARSCOIN)?

Просмотеть страницу истории цен MarsCoin.

Анализ по MarsCoin

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний MarsCoin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке MarsCoin: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MARSCOIN: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

MARSCOIN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центрального уровня 0,06195; текущая цена — 0,06398 — приближается к уровню сопротивления R1 (0,06464). Ценовой диапазон находится в верхней части интервала между уровнями S2 и R2. Согласно системе ключевых уровней, точка равновесия между быками и медведями расположена на отметке 0,06195, а текущая цена отклоняется от неё примерно на 3,2%. В структурном плане рынок пока не преодолел ключевой уровень R1, сохраняя характер бокового тренда. Индикатор MACD демонстрирует состояние «мертвой пересечения»: линии быстрого и медленного осцилляторов расходятся вниз, что свидетельствует о снижении краткосрочной динамики. Покупочные сигналы по скользящим средним SMA и EMA отсутствуют, система MA не обеспечивает поддержки для восходящего движения. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, а индикаторы KDJ и StochRSI показывают разнонаправленные сигналы, не формируя единое направление. Волатильность снизилась, полосы Боллинджера сужаются, рынок лишён одностороннего импульса; энергия движения распределяется неравномерно, преимущественно склоняясь к коррекции в сторону медведей. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,06464, что составляет менее 1% от текущей цены. Первый уровень поддержки — центральный уровень 0,06195, находящийся примерно в 3,2% от текущей цены. Далее следует уровень S1 — 0,06018, который отстоит от текущей цены примерно на 6%. Второстепенным уровнем сопротивления выступает R2 — 0,06641, тогда как нижний предел диапазона определяется уровнем S2 — 0,05749.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены MarsCoin

Прогноз цены MarsCoin (MARSCOIN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MARSCOIN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены MarsCoin (MARSCOIN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена MarsCoin потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену MarsCoin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MARSCOIN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены MarsCoin».

Как купить и инвестировать MarsCoin в Россия

Готовы приступить к работе с MarsCoin? Покупка MARSCOIN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить MarsCoin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке MarsCoin (MARSCOIN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и MarsCoin будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке MarsCoin (MARSCOIN)

Что вы можете сделать с MarsCoin

Владение MarsCoin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое MarsCoin (MARSCOIN)

A Mars-born coin trading directly against SPCXB on Flap, with SPCXB rewards paid from the vault to MARS holders.

Источники MarsCoin

Для более глубокого понимания MarsCoin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт MarsCoin
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:08:55 (UTC+8)

Важные обновления индустрии MarsCoin (MARSCOIN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о MarsCoin

MARSCOIN USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MARSCOIN/USDT
₽4.899366
₽4.899366₽4.899366
-4.15%
3.06M (USDT)

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1 MARSCOIN = 4.8605346 RUB