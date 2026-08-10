Сегодняшняя цена MarsCoin

Текущая цена MarsCoin (MARSCOIN) сегодня составляет ₽ 0.05883 с изменением 4.77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MARSCOIN на RUB составляет ₽ 0.05883 за MARSCOIN.

На данный момент MarsCoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MARSCOIN. В течение последних 24 часов, MARSCOIN торговался в диапазоне от ₽ 0.05533 (минимум) до ₽ 0.06512 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе MARSCOIN изменился на -0.91% за последний час и на +77.30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 183,34K.

Рыночная информация MarsCoin (MARSCOIN)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 183,34K₽ 183,34K ₽ 183,34K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 58.83M₽ 58.83M ₽ 58.83M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация MarsCoin составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 183,34K. Циркулируещее обращение MARSCOIN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 58.83M.