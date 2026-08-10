Сегодняшняя цена NatGold Digital

Текущая цена NatGold Digital (NATG) сегодня составляет ₽ 2,526 с изменением 0.15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NATG на RUB составляет ₽ 2,526 за NATG.

На данный момент NatGold Digital занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- NATG. В течение последних 24 часов, NATG торговался в диапазоне от ₽ 2,496.5 (минимум) до ₽ 2,535.5 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе NATG изменился на 0.00% за последний час и на +12.25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 21,44K.

Рыночная информация NatGold Digital (NATG)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 21,44K₽ 21,44K ₽ 21,44K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0.00₽ 0.00 ₽ 0.00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация NatGold Digital составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 21,44K. Циркулируещее обращение NATG составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.